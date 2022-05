Tour d'Italie 2022 (E21) : Premier Grand Tour pour Hindley, la dernière étape pour Sobrero

🔻 LAST KM / STAGE 2⃣1⃣

CYCLISME / GIRO 2022

21eme étape - Vérone-Vérone (17,4km CLM individuel) - Dimanche 29 mai 2022

Classement général final

Cette fois, Jai Hindley n’a pas vécu un crève-cœur ! Battu lors de l’ultime contre-la-montre du Giro 2020 alors qu’il portait le maillot rose, l’Australien a fait mieux que tenir bon sur le parcours de 17,4 kilomètres tracé dans les collines de Vérone, hôte de la conclusion de l’édition 2022 du Tour d’Italie. Une dernière étape qui a vu l’Italie être à l’honneur. Parti très tôt en raison de sa 71eme place au classement général, le champion d’Italie du contre-la-montre Matteo Sobrero a établi la référence sur cette étape en 22’24’’. Un temps dont personne n’a pu s’approcher à moins de 20 secondes. Thymen Arensman s’est rapproché à 23 secondes pour prendre la deuxième place quand Mathieu van der Poel, après avoir fait le spectacle dans le Passo Fedaia ce samedi avant de conclure l’avant-dernière étape, complète le podium à 40 secondes. L’attention s’est alors portée sur la lutte pour le maillot rose entre Jai Hindley et Richard Carapaz. Alors que Mikel Landa, loin d’être un spécialiste du contre-la-montre, a concédé un peu plus de trois minutes à Matteo Sobrero, Richard Carapaz avait toujours un coup à jouer.Le champion d’Equateur du contre-la-montre a tout donné sur ce parcours marqué par la montée puis la descente de Torricella Maassimiliana. Le leader de l’équipe Ineos Grenadiers n’a toutefois pu faire mieux que la dixième place à un peu moins d’une minute et demie du meilleur temps. Dans la foulée, Jai Hindley a profité du surcroît de confiance qu’apporte le maillot rose pour prendre la 15eme place de ce dernier contre-la-montre. A l’issue de ces 17,4 derniers kilomètres, l’Australien n’a concédé que sept petites secondes à Richard Carapaz et remporte sans l’ombre d’un doute son tout premier Grand Tour. Mikel Landa complète le podium à quasiment trois minutes et demie quand Vincenzo Nibali, pour son dernier Giro, prend la quatrième place avec douze secondes d’avance sur Pello Bilbao. Le seul changement dans le Top 10 du classement général sur cette dernière étape a vu Hugh Carthy prendre la neuvième place à Juan Pedro Lopez. Côté Français, Guillaume Martin termine ce Tour d’Italie à la 14eme place quand Pavel Sivakov prend la 16eme place. A 26 ans, Jai Hindley entre dans la cour des grands et devient le premier Australien à remporter le maillot rose.Thymen Arensman (PBS/DSM) à 23’’Mathieu van der Poel (PBS/Alpecin-Fenix) à 40’’Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) à 1’08’’Ben Tulett (GBR/Ineos Grenadiers) à 1’12’’Mauro Schmid (SUI/Quick-Step Alpha Vinyl) à 1’17’’Magnus Cort Nielsen (DAN/EF Education-EasyPost) à 1’18’’Tobias Foss (NOR/Jumbo-Visma) à 1’19’’Michael Hepburn (AUS/BikeExchange-Jayco) à 1’24’’Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 1’24’’Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) à 1’31’’Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 2’08’’Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 1’18’’Mikel Landa (ESP/Bahrain Victorious) à 3’24’’Vincenzo Nibali (ITA/Astana Qazaqstan) à 9’02’’Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 9’14’’Jan Hirt (RTC/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 9’28’’Emanuel Buchmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 13’19’’Domenico Pozzovivo (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 17’29’’Hugh Carthy (GBR/EF Education-EasyPost) à 17’54’’Juan Pedro Lopez (ESP/Trek-Segafredo) à 18’40’’Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 28’37’’