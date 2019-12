Mitchelton-Scott : Le Giro et les JO pour S.Yates

Simon Yates retente sa chance ! Vingt-en-unième du Giro 2018 après avoir porté le maillot rose pendant treize jours mais s'être écroulé pendant la dernière semaine (victoire finale de Chris Froome), puis huitième en 2019 alors qu'il faisait partie des favoris (victoire finale de Richard Carapaz), le Britannique de Mitchelton-Scott aura de nouveau le Tour d'Italie comme objectif principal en 2020. Le coureur de 27 ans sera bien au départ de Budapest et visera la victoire finale, comme l'a annoncé son équipe australienne mardi. Le deuxième moment fort de sa saison sera la course en ligne des Jeux Olympiques de Tokyo, sur un parcours très difficile, qui se déroulera une semaine après la fin du Tour de France.

Pas de cinquième participation au Tour de France

C'est pourquoi Simon Yates zappera la Grande Boucle, où il avait remporté les étapes de Bagnères-de-Bigorre et Foix en 2019, mais n'avait terminé que 49eme au classement général. "Cette saison je n'ai jamais réussi à avoir le niveau que je souhaitais. Je veux revenir sur le Giro avec la meilleure forme possible et tenter à nouveau. Et comme en 2020 les JO sont très proches du Tour de France, je pense que la meilleure façon de les aborder, c'est de faire le Giro", a déclaré le frère d'Adam Yates dans un communiqué. Il débutera sa saison lors du Tour Down Under en Australie du 21 au 26 janvier. Pour le moment, Vincenzo Nibali, Romain Bardet, Jacob Fuglsang, Peter Sagan ou encore Remco Evenepoel ont prévu de participer au Giro 2020.