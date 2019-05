Le Gavia, enneigé, retiré du parcours

Les coureurs du Tour d'Italie ne passeront pas par le mythique Passo Gavia, la semaine prochaine, lors de la 16e étape.

Le toit du Giro, qui dépasse les 2600 mètres d'altitude, est trop enneigé pour être escaladé.

Le peloton passera finalement par le Cevo (3e cat.) et l'Aprica (3e cat.) avant de gravir le terrible Mortirolo.

New route for the Stage 16 Lovere-Ponte di Legno. Discover more >>> https://t.co/BYIGZgotBJ | Nuovo percorso per la Tappa 16 Lovere-Ponte di Legno. Scopri di più >>> https://t.co/EK9nht0XO5 #Giro pic.twitter.com/NNXu4fUhUA