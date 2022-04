Ineos Grenadiers / Porte : « Le Giro sera mon dernier Grand Tour »

C'est une page du cyclisme qui s'apprête à se tourner. A la fin de cette saison 2022, Richie Porte, actuel pensionnaire de la formation Ineos Grenadiers, prendra bien sa retraite, après un total de treize années passées au sein du peloton. Le principal intéressé ne s'en était d'ailleurs jamais caché, dans la mesure où il a annoncé la nouvelle, il y a de cela quelques mois maintenant. Richie Porte s'est bâti un palmarès plus qu'intéressant, avec Paris-Nice, le Tour Down Under, le Tour de Catalogne, le Tour de Suisse, le Critérium du Dauphiné, le Tour de Romandie ou bien encore une troisième place sur le Tour de France.

"J'ai l'impression qu'hier, je préparais mon premier Grand Tour"

Et alors que l'édition 2022 du Tour d'Italie approche, l'Australien l'a lui-même confié, dans une lettre ouverte publiée dans les colonnes de VeloNews, elle aura forcément une saveur particulière pour lui : "Voilà. Mon dernier Grand Tour en tant que coureur professionnel. J’ai l’impression qu’hier, je préparais mon premier Grand Tour en tant que néo-pro en 2010, mais je suis tout aussi motivé pour ma dernière que pour la première. Avoir un coureur comme Richard Carapaz comme leader de l’équipe enlève la pression de mes épaules et donne à l’équipe quelque chose à espérer et à viser. Mais pour être honnête, à 37 ans, mon ambition est d’être avec les 10 derniers gars en montagne. Je veux être compétitif avec les meilleurs, et c’est presque un peu plus facile quand vous êtes dans une équipe avec quelqu’un comme Carapaz, qui peut gagner la course. Mon ambition est d’être là-haut, et à ses côtés. Quand je regarde le parcours de cette année, tout ce que je peux dire, c’est que c’est une bonne course. Il n’y a pas de place pour se cacher et celui qui se tiendra sur la première marche du podium à Vérone sera un gagnant méritant."