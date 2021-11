Giro : Sept étapes pour les sprinteurs en 2022

Les étapes vallonées dévoilées mardi

Cette année, les organisateurs du prochain Giro ont décidé de changer les habitudes en dévoilant le parcours en plusieurs fois, et non pas lors d’une grande cérémonie comme le veut la tradition pour les trois Grands Tours. Mercredi dernier, ils ont ainsi présenté le parcours des trois premières étapes, qui se dérouleront en Hongrie. Et ce lundi, ils ont dévoilé le parcours de cinq autres étapes qui seront, a priori, réservées aux sprinteurs, mais sans préciser la date de ces étapes, puisque le parcours ne sera dévoilé à 100% que ce jeudi.Une étape de 172 kilomètres se déroulera en Sicile, entre Catane et Messine, puis une de 192 kilomètres aura lieu entre Palmi et Scalea, à la sortie du détroit de Messine, le long de la mer Tyrrhénienne, une de 201 kilomètres se tiendra entre Santarcangelo di Romagna et Reggio Emilia, près de Bologne dans le nord-est du pays, une de 157 kilomètres reliera San Remo à Cuneo, non loin de la frontière française, et une de 146 kilomètres se déroulera entre Borgo Valsugana et Trévise, au nord de Venise.Voilà de quoi ravir les sprinteurs qui joueront le maillot cyclamen, remporté ces deux dernières années par Arnaud Démare (2020) et Peter Sagan (2021). Même si on ne sait pas encore qui seront les cadors du sprint qui viendront en découdre sur le Giro 2022.On en saura alors un peu plus sur qui peut espérer succéder à Egan Bernal. « Je ne sais pas si je vais faire le Giro car ça dépendra de la nature du parcours. J’ai participé au Giro cette année donc c’est l’heure de retourner sur le Tour de France », avait fait savoir le Colombien samedi dernier.