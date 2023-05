Giro : Nico Denz remporte la 14e étape d’un fil, le Français Bruno Armirail nouveau maillot rose !

Cette nouvelle journée du Giro 2023 a tenu toutes ses promesses. Vainqueur au sprint, Nico Denz (Bora-Hansgrohe) s’est adjugé sa deuxième victoire sur cette 106e édition du Tour d'Italie, le Français Bruno Armirail a lui récupéré le maillot rose de leader. Dans une 14e étape de transition qui reliait Sierre (Suisse) à Cassano Magnago, 29 fuyards prenaient la poudre d'escampette face à un peloton qui avait pour ambition de se reposer après les dures étapes des jours passées.

Le premier français en rose du XXIe siècle

Dans ce groupe d’échappée figurait 4 français dont Warren Barguil (Arkéa Samsic) ou encore Bruno Armirail (Groupama-FDJ). Malgré plusieurs attaques dans ce groupe de tête, la victoire se jouait au sprint. Et à ce jeu-là Nico Denz se montrait le plus fort une nouvelle fois levé les bras sur le Giro 2023 après sa victoire il y a deux jours. L’Allemand devance Derek Gee et Alberto Bettiol. Bruno Armirail pourra se consoler en endossant le maillot rose de leader. Une première pour un Français depuis le début du XXIème siècle.