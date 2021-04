Giro : Nibali incertain

Catastrophe pour Vincenzo Nibali ! Le coureur italien avait fait du Giro son objectif de la saison, et il n’est pas sûr de pouvoir être au départ le 8 mai prochain à Turin. Le cycliste de 36 ans, membre de l’équipe Trek-Segafredo, s’est en effet fracturé le poignet droit ce mercredi alors qu’il s’entraînait près de chez lui, à Lugano en Suisse. « Malheureusement, nous devons informer que Vincenzo Nibali a chuté ce matin pendant son entraînement et s’est fait mal au poignet droit. Il va passer des radios à l’hôpital de Lugano afin de voir l’étendue des dégâts », a d’abord tweeté l’équipe américaine un peu après midi, avant de donner plus de détails vers 15h00 : « Les examens cliniques ont révélé une fracture composée du radius du poignet droit pour Vincenzo Nibali. Une chirurgie d'ostéosynthèse est prévue demain pour réduire la fracture. Après cela, il sera possible de faire des hypothèses sur sa reprise et sur la participation de Vincenzo au Giro ». Cette chute ne pouvait pas arriver au pire moment pour le "Requin de Messine" qui, même s'il parvient à prendre le départ dans 24 jours, ne sera forcément pas dans une condition physique optimale.

Nibali pourra-t-il gagner de nouveau un Grand Tour ?

Vincenzo Nibali doit prendre part cette année à son dixième Giro, une épreuve qu'il a remportée en 2013 et en 2016, où il a porté le maillot rose pendant vingt jours et remporté neuf étapes. A 36 ans, ses chances de victoire finale sont de plus en plus infimes et le Giro 2021 était peut-être une dernière occasion de revêtir le maillot rose à Milan le 30 mai. Mais il y a toujours de l'espoir pour l'un des rares coureurs en activité à avoir remporté les trois Grands Tours (il a également gagné le Tour de France en 2014 et la Vuelta en 2010). Cette saison, il a couru 22 jours en compétition, finissant 26eme de l’Etoile de Bessèges, 17eme du Tour des Emirats arabes unis, 25eme du Trofeo Laigueglia, 10eme du GP Industria et Artigianato, 9eme de Tirreno-Adriatico et 35eme de Milan - San Remo. En début de saison, Nibali (qui n'a plus gagné depuis juillet 2019) avait prévu de doubler Giro et Tour de France. En cas de forfait sur le Giro, la Grande Boucle deviendrait son objectif de l'année, avec les JO de Tokyo bien sûr.