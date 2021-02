Giro : L'édition 2021 officiellement présentée

Discover the #Giro 2021: Stage 4 Piacenza-Sestola | Stage 5 Modena-Cattolica | Stage 6 Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno (San Giacomo) | Stage 7 Notaresco-Termoli | Foggia-Guardia Sanframondi | Stage 9 Castel Di Sangro-Campo Felice (Rocca di Cambio) | Stage 10 L'Aquila-Foligno pic.twitter.com/wa1YEaHsrU

— Giro d'Italia (@giroditalia) February 24, 2021

Le Monte Zoncolan s’annonce comme premier juge de paix



Discover the #Giro 2021: Stage 11 Perugia ➡ Montalcino (Brunello di Montalcino Wine Stage) | Stage 12 Siena ➡ Bagno Di Romagna | Stage 13 Ravenna ➡ Verona | Stage 14 Cittadella ➡ Monte Zoncolan | Stage 15 Grado ➡ Gorizia | Stage 16 Sacile ➡ Cortina d'Ampezzo pic.twitter.com/zvb7MQVPjF

— Giro d'Italia (@giroditalia) February 24, 2021

Des détours par la Suisse et la Slovénie avant l’explication finale à Milan



Discover the final stages of the #Giro 2021: Stage 17 Canazei ➡ Sega di Ala | Stage 18 Rovereto ➡ Stradella ! Stage 19 Abbiategrasso ➡ Alpe Di Mera (Valsesia) | Stage 20 Verbania ➡ Valle Spluga-Alpe Motta | Stage 21 Senago ➡ Milano Tissot ITT. pic.twitter.com/jfTliLqfL7

— Giro d'Italia (@giroditalia) February 24, 2021

CYCLISME / GIRO 2021

Parcours de la 104eme édition - Du 8 au 30 mai 2021

Le secret a enfin été levé. Alors que les organisateurs du Giro ont récemment confirmé que le Grand Départ serait situé dans le Piémont, le parcours de l’édition 2021 a été officiellement dévoilé ce mercredi, à l’occasion d’une présentation effectuée dans les studios de la télévision publique italienne, la Rai, à Milan. Alors que Turin accueillera la première étape le 8 mai prochain, la capitale de la Lombardie sera le théâtre de l’explication finale le 30 mai. Entre ces deux étapes, les seules disputées sous la forme d’un contre-la-montre individuel, c’est un parcours exigeant long de 3 450 kilomètres qui sera proposé aux coureurs avides de remporter le maillot rose, qui fêtera ses 90 ans lors de cette édition 2021. Après une étape pour sprinteurs entre Stupinigi et Novara puis une autre plus accidentée entre Biella et Canale, le peloton quittera les routes du Piémont pour se rapprocher de la Mer Adriatique. Après une étape au final très exigeant entre Piacenza et Sestola, les sprinteurs auront une nouvelle occasion de briller entre Modène et Cattolica avec un parcours long de 171 kilomètres exempt de toute difficulté. Mais la montagne ne sera pas loin car, dès le lendemain, après les ascensions de la Forca di Gualdo puis de la Forca di Presta, la ligne d’arrivée de la 6eme étape sera tracée au sommet de la montée d’Ascoli Piceno. La première semaine de course se conclura par une étape bien moins difficile entre Notaresco et Termoli.Mais ce ne sera que le calme avant la tempête car la 8eme étape proposera la montée de la Bocca della Selva avant une nouvelle arrivée en côté à Guardia Sanframondi avant une 9eme étape tout aussi pentue. Avec le Passo Godi, la Forca Caruso puis Ovindoli avant la montée vers Campo Felice, la 9eme étape sera tout aussi rude pour les coureurs. Avant la première journée de repos le 18 mai, le peloton aura droit à une étape pour baroudeurs entre L’Aquila et Foligno, courte avec 140km au programme. Après un repos bien mérité, c’est une des surprises de ce Giro 2021 qui attend les coureurs : des chemins de terre. En effet, les organisateurs du Tour d’Italie ont décidé d’intégrer 35 kilomètres sur des chemins non bitumés sur l’étape reliant Pérouse à Montalcino, à laquelle une étape de moyenne montagne avec quatre difficultés, tracée entre Sienne et Bagno di Romagna, fera suite. Pour récupérer de ses émotions, le peloton bénéficiera d’une nouvelle étape totalement plate entre Ravenne et Vérone, sur les terres de Dante, lors de la 12eme étape. Avec ce qui attend les coureurs lors de la 14eme étape, ce terrain favorable ne sera pas de trop. En effet, après la montée de la Forcella Monte Rest, l’arrivée sera jugée au sommet du terrible Monte Zoncolan (13,5km à 8,9% de moyenne et des pointes à 13,6%).Entre Grado et Gorizia, le Giro fera un clin d’œil à Primoz Roglic et Tadej Pogacar puisque cette étape fera quatre passages sur les routes de la Slovénie dans une étape au relief peu prononcé. Ce qui sera le contraire de l’arrivée à Cortina d’Ampezzo avec un triptyque final Passo Fedaia-Passo Pordoi et Passo Giau dans les 100 derniers kilomètres de l’étape. Un programme qui rendra sans doute la deuxième journée de repos, le 25 mai, très agréable pour les coureurs n’ayant pas la haute montagne en haute estime. La dernière ligne droite du Giro 2021 passera pas le Passo San Valentino avant une 17eme étape conclue à l’issue de la montée vers Sega di Ala. Entre Rovereto et Stradella, pour la plus longue étape de cette 104eme édition du Tour d’Italie (228 kilomètres), les difficultés seront concentrées sur le final et pourrait faire la part belle à un puncheur face aux sprinteurs. Ces derniers ne seront pas à la fête lors de la 19eme étape avec les ascensions du Mottarone puis de la Colma di Varallo avant la montée finale vers l’Alpe di Mera. A la veille du contre-la-montre final entre Senago et Milan, le peloton fera un long passage en Suisse avec la longue montée du Passo San Bernardino (31,3km à 5,26% de moyenne) puis du Splügenpass pour retrouver le territoire italien et une descente vers Campodolcino pour l’ultime ascension, celle de l’Alpe Motta. Un parcours pour lequel les organisateurs ont essayé de limiter le nombre d’étapes avec des ascensions au-delà de 2000 mètres, ce qui a eu pour conséquence de limiter à 38 kilomètres la distance totale des étapes contre-la-montre.Turin - Turin (9km CLM individuel)Stupinigi - Novara (173km)Biella - Canale (187km)Piacenza - Sestola (186km)Modène - Cattolia (171km)Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno (150km)Notaresco - Termoli (178km)Foggia - Guardia Sanframondi (173km)Castel di Sangro - Campo Felice (160km)L’Aquila - Foligno (140km)ReposPérouse - Montalcino (163km)Sienne - Bagno di Romagna (209km)Ravenne - Vérone (197km)Cittadella - Monte Zoncolan (205km)Grado - Gorizia (145km)Sacile - Cortina d’Ampezzo (212km)ReposCanazei - Sega di Ala (193km)Rovereto - Stradella (228km)Abbiategrasso - Alpe di Mera (178km)Verbania - Valle Spluga-Alpe Motta (164km)Senago - Milan (29,4km CLM individuel)