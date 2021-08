Giro : Le Grand départ de Bratislava en 2023 ?

Les trois premières étape en Slovaquie ?

A en croire le site italien Tuttobiciweb, la question serait sérieusement à l'étude à l'aube pour l'un des plus grands champions slovaques Peter Sagan de peut-être disputer pour la dernière fois de sa carrière la compétition., un an après Budapest, qui accueillera le Grand départ de la prochaine édition,. Interrogé par le média italien, Rastislav Zoller, qui aurait été mandaté par les deux pays pour avancer sur le dossier, confirme que l'organisation pense sérieusement à la Slovaquie pour 2023.« Déjà en avril j'ai eu des contacts avec des représentants de la société italienne RCS Sport, qui organise cet événement exceptionnel. J'ai déjà rencontré les représentants du gouvernement slovaque, qui devraient garantir le démarrage de l'appel d'offres sur le territoire slovaque. La partie italienne valorise cet événement mondial de grande envergure à 12 millions d'euros, c'est son idée et l'objet principal des négociations », révèle Zoller, qui précise néanmoins qu'A en croire l'intéressé, les organisateurs seraient déjà penchés très sérieusement sur"Les Italiens s'occupent techniquement de tout ça. Il y a une idée de base, mais nous n'avons pas encore discuté des détails." La première étape se déroulerait néanmoins autour de Bratislava, quand la deuxième aurait pour cadre le coeur du pays, tandis que la troisième serait programmée dans la région de Žilina et de Poprad.