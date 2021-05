Giro : La prudence est de mise pour Remco Evenepoel

Ready for the @giroditalia, the race where history blends with imagination, creating a fascinating and unforgettable story: https://t.co/DXsU2uRN5X pic.twitter.com/Kks5LHC9Eq

Evenepoel heureux de retrouver son équipe

Remco Evenepoel va reprendre la compétition et pas dans n’importe quel cadre. Absent depuis sa lourde chute lors de l’édition 2021 du Tour de Lombardie, le prodige belge va découvrir l’ambiance et l’exigence d’un Grand Tour. En effet, le coureur de 21 ans fait partie de l’équipe Deceuninck-Quick Step qui sera présente ce samedi à Turin pour le Grand Départ de la 104eme édition du Giro. Totalement remis de la fracture du bassin consécutive à sa chute sur les routes lombardes il y a neuf mois, le natif d’Alost ne veut pas se mettre trop de pression. « Je suis heureux de reprendre la compétition après une si longue pause, durant laquelle j’ai travaillé dur pour être prêt à participer à mon premier Grand Tour, a confié Remco Evenepoel dans un communiqué de son équipe. Puisque ce sera ma première course depuis août dernier, il va nous falloir voir comment mon corps va réagir. »Coupé en plein élan dans une saison 2020 durant laquelle il a remporté le Tour de San Juan, le Tour de l’Algarve, le Tour de Burgos et le Tour de Pologne, Remco Evenepoel ne veut pas brûler les étapes alors qu’il va prendre part pour la première fois dans sa jeune carrière à une course longue de trois semaines. « Nous allons prendre les étapes l’une après l’autre et voir comment ça se passe, affirme le Belge. Ce qui compte le plus, c’est le fait que je suis de retour avec mes coéquipiers et l’encadrement de l’équipe, ce qui me rend très heureux. » Une équipe Deceuninck-Quick Step concentrée autour de João Almeida, quatrième de l’édition 2020 du Tour d’Italie après avoir porté pendant quinze jours le maillot rose de leader, mais qui sera ambitieuse dès le début avec Rémi Cavagna qui compte jouer sa carte lors du contre-la-montre inaugural dans les rues de Turin.