Cavagna chute, Bardet sort du Top 5

CYCLISME / GIRO 2021

21eme et dernière étape - Senago - Milan (contre-la-montre individuel, 30,3 km) - Dimanche 30 mai 2021

Classement général final

Romain Bardet (FRA/DSM) à 8’05’’

Egan Bernal, roi d'Italie.Avant de se présenter au départ de cette 21eme étape courue sous la forme d'un contre-la-montre individuel d'un peu plus de 30 kilomètres entre Senago et Milan, le leader de l'équipe Ineos Grenadiers sur ce Tour d'Italie savait qu'il avait course gagnée et que seul un incident considérable ou une énorme défaillance sur cet ultime chrono pourrait le priver de ce succès dès sa première participation.Le natif de Bogota conserve donc 1'29 d'avance sur l'Italien et cela suffi au bonheur du héros de ce Giro 2021 comme à celui de sa formation, qui a de surcroît eu la joie deNéanmoins, Ganna s'en sort bien, car il a été victime d'une crevaison. EtSeulement 31eme de ce chrono, l'ancien leader de l'équipe AG2R-La Mondiale aujourd'hui chez DSM rétrograde de deux places au classement général et termine hors du Top 5, à la septième place.2- Rémi Cavagna (FRA/Deceuninck-Quick Step), à 12”3- Edoardo Affini (ITA/Jumbo-Visma), à 13”4- Matteo Sobrero (ITA/Astana-Premier Tech), à 14”5- Joao Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step), à 27”6- Max Walsheid (ALL/Qhubeka-Assos), à 33”7- Alberto Bettiol (ITA/EF Education-Nippo), à 34”8- Jan Tratnik (SLO/Bahrain Victorious), à 42”9- Gianni Moscon (ITA/Ineos Grenadiers), à 44”10- Iljo Keisse (BEL/Deceuninck-Quick Step), à 47”Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) à 1'29”Simon Yates (GBR/BikeExchange) à 4'15”Aleksandr Vlasov (RUS/Astana-Premier Tech) à 6’40’’Daniel Felipe Martinez (COL/Ineos Grenadiers) à 7’24’’João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) mtHugh Carthy (GBR/EF Education-Nippo) à 8'56”Tobias Foss (NOR/Jumbo-Visma) à 11’44’’Dan Martin (IRL/Israel Start-Up Nation) à 18’35’’