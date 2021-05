Giro (E19) : Victoire à l'Alpe di Mera pour Simon Yates, Egan Bernal a encore perdu du temps

May 28, 2021 16:45 Alors qu'Egan Bernal a plus résisté qu'autre chose dans la montée de l'Alpe di Mera, Simon Yates est allé chercher la victoire dans la 19eme étape du Giro et reprend un peu plus de 30 secondes au Colombien.