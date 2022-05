Giro : Almeida, 4eme du classement, abandonne !

Nibali au pied du podium

Pour sa troisième participation à cette course qui l'a vu briller chaque année depuis ses débuts (il avait terminé 4eme en 2020 et 6eme en 2021),Une bien mauvaise nouvelle pour le leader de l'équipe UAE Team Emirates dont la 4eme place au classement général à quatre jours de l'arrivée à Vérone pouvait lui laisser espérer d'enfin grimper sur le podium final, et, même pourquoi pas, de remporter son premier Grand Tour. Certes, mercredi, lors de la 17eme étape, Almeida, déjà probablement pas au mieux (il avait avoué ensuite qu'il s'était senti diminué), avait surtout dû se contenter de limiter la casse.Arrivé plus d'une minute après les meilleurs, il avait d'ailleurs reculé d'un cran au classement, oùIl n'empêche que l'habituel lieutenant en montagne de Tadej Pogacar, absent sur ce Giro, pouvait toujours y croire. Jusqu'à ce qu'il soit testé positif au Covid-19 et contraint de faire ses valises bien malgré lui. " Il y a encore trois jours difficiles et un contre-la-montre. Ce n'est pas encore terminé. Le podium est encore possible. Ce ne sera pas facile, mais nous nous battrons jusqu'au dernier kilomètre", avait confié le malheureux du jour mercredi après l'arrivée de la 17eme étape. Il a finalement abandonné le combat prématurément. Vincenzo Nibali en profite pour grimper à la 4eme place du classement.