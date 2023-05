Giro 2023 : Mads Pedersen l’emporte à Naples, frayeur pour Primoz Roglic !

Le plus fort à Naples se nomme Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Le coureur danois s’est adjugé la sixième étape du Giro 2023 au terme d’un sprint final à Naples. Il devance Jonathan Millan (Bahrain-Victorious) et Pascal Ackermann (Team-Emirates). Après 7 kilomètres de bataille, 6 coureurs prenaient leurs distances avec le peloton. Les 6 fuyards du jour se nommaient Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla), Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Alexandre Delettre (Cofidis), Charlie Quarterman (Team Corratec - Selle Italia), Simon Clarke (Israel - Premier Tech) et Alessandro Verre (Team Arkéa Samsic). Derrière l'échappée du jour, le peloton contrôlait l’écart.

Primoz Roglic passe pas loin de la correctionnelle !

Favori à la victoire finale, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) se faisait une belle frayeur avec une crevaison à 12 KM de l’arrivée. Le Slovène rentrait finalement dans le peloton. Dans une course poursuite haletante, les deux rescapés de l’échappée du jour, Alessandro De Marchi et Simon Clarke se faisaient reprendre à 200 M de l'arrivée avant le dénouement heureux pour Mads Pedersen. Pas de changement au classement général, Remco Evenepoel conserve son maillot rose de leader. Même son de cloche avec Thibaut Pinot, toujours maillot bleu de meilleur grimpeur.