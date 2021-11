Giro 2022 : Six arrivées au sommet, dont l’Etna et la Marmolada

🤩 The climbs of the Giro are among the hardest and most stunning in the world. Will you be off to see any of them at the 2022 Giro d'Italia?

🤩 La salite del Giro sono tra le più belle e dure del mondo. Quali andrete a vedere al Giro d'Italia 2022?#Giro @ENIT_italia pic.twitter.com/nx46cROEOS

— Giro d'Italia (@giroditalia) November 10, 2021

L'Etna, le Mortirolo, le Pardoi...

Le puzzle est quasi-complet ! On connait désormais le profil de 20 des 21 étapes du Giro 2022, après la révélation, ce mercredi, du parcours des étapes de montagne. Après avoir dévoilé le profil des trois premières étapes, en Hongrie, la semaine passée, puis celui des cinq autres étapes réservées aux sprinteurs lundi, puis celui des étapes vallonées mardi, les organisateurs du Giro 2022 (du 8 au 30 mai) ont révélé ce mercredi celui des six étapes de montagne.Les grimpeurs seront servis, puisque les organisateurs leur ont réservé par moins de six arrivées au sommet ! Comme souvent ces dernières années (2017, 2018, 2020), l’ascension de l’Etna, en Sicile, sera au menu, avec une montée à 1982 mètres d’altitude, au terme d’une étape de 166 kilomètres commencée à 45 mètres. Une autre étape, longue de 187 kilomètres, reliera Isernia (entre Rome et Naples) au Blockhaus (1665m), du nom d’une forteresse construite en 1864, qui avait déjà été le théâtre d’une arrivée en 2017, avec deux autres ascensions à plus de 1000m durant la journée. Les coureurs auront également droit à une étape entre Rivarolo Canavese, près de Turin, et Cogne, dans le Val d’Aoste, située à 1611 mètres d’altitude, avec aussi les cols de Pila-Les Fleurs (1421m) et Verrogne (1582m) au menu.Une arrivée à Lavarone, située à 1172 mètres d’altitude dans le Trentin, sera aussi au menu, après une étape de 165 kilomètres étant partie de Ponte di Legno. Enfin, l’étape a priori la plus difficile se déroulera dans les Dolomites, entre Belluno et la Marmolada, le plus haut sommet de cette chaîne de montagne, avec ses 2057 mètres d’altitude, où le Giro n’était plus venu depuis 2011. Mais avant cette dernière ascension, il faudra en passer par le Passo San Pellegrino (1918m) et surtout le Passo Pardoi qui, avec ses 2339m d’altitude, sera le plus haut sommet de ce Giro 2022, et où le Tour d’Italie est déjà passé à 35 reprises. Un programme sacrément alléchant !