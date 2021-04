Deceuninck-Quick Step : Selon Merckx, le Giro arrive trop tôt pour Evenepoel

Le Tour d’Italie (8-30 mai), première course de trois semaines de l’année, est toujours un événement spécial pour les coureurs. La 104eme édition de l’épreuve le sera encore plus pour Remco Evenepoel qui prendra part à son premier Grand Tour à 21 ans. Le Belge effectuera à cette occasion son retour en compétition neuf mois après sa terrible chute au Tour de Lombardie. Pour la RTBF, Eddy Merckx, à qui est souvent comparé le coureur de Deceuninck - Quick Step, s’est exprimé sur cette échéance qui l’attend. Et l’homme aux 11 sacres en Grand Tour ne s’est pas montré très optimiste. « Il y a de l’espoir autour de lui mais ce ne sera pas évident. Lorsque l’on a été à l’arrêt si longtemps et qu’on n’a pas fait de course en début de saison, il faut quand même un certain temps avant de retrouver le rythme de la compétition », a-t-il notifié.

Un manque de compétition qui pose problème

Le Cannibale, qui lui conseille également d’être « discret et montrer ce qu’il vaut avec ses jambes », ne pense pas que la pépite belge aura les armes pour aller inquiéter les cadors du peloton. « Ça m’étonnerait qu’il puisse jouer la gagne au Giro. Un coureur qui n’a pas couru autant … en plus, il y a du beau monde au Giro. Faire un podium ça me paraît un peu précoce », s’est-il expliqué en reconnaissant que le sportif belge de l’année 2019 a « des qualités extraordinaires ». Le protagoniste vient de réaliser trois semaines d’entrainement en Sierra Nevada (Espagne) en vue du Tour d’Italie. « J'ai encore du travail à faire moi-même pour être prêt pour le départ du Giro. Mais je suis si heureux de pouvoir à nouveau rouler à vélo. C'est le plus important », a-t-il annoncé dans une vidéo publiée sur Instagram. Il lui reste deux semaines pour peaufiner sa préparation afin d’être prêt le 8 mai.