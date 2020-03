Coronavirus : Un changement de date pour le Tour d'Italie est une possibilité

Face à la pandémie de Covid-19, les sports doivent adapter leurs calendriers afin de ne pas participer à la propagation du virus. Et le cyclisme n’est pas exempt d’efforts en la matière. Si plusieurs épreuves italiennes comme les Strade Bianche, Tirreno-Adriatico ou Milan-Sanremo, mais également des classiques flandriennes telles le Grand Prix E3 ou Gand-Wevelgem ont été reportées, l’évolution de la situation pourrait toucher le premier Grand Tour de la saison, le Giro prévu du 9 au 31 mai prochain. « Ce serait bien sûr un désastre pour notre sport si nous ne pouvons pas avoir le Giro ou le Tour », a récemment déclaré à ce sujet le président de l’Union Cycliste Internationale David Lappartient dans des propos recueillis par l’agence Reuters. Mais plus qu’une annulation, c’est plus un report qui serait dans la tête des organisateurs, Mauro Vegni en tête.

Vegni : « Possible de déplacer le Giro »

Le directeur de RCS Sport, société organisatrice des principales courses italiennes, s’est récemment confié à Cyclingnews concernant l’avenir de ses épreuves. Concernant le Tour d’Italie, qui s’élancera pour la première fois depuis Budapest, l’idée d’un changement de dates est tout sauf un tabou. « Nous allons attendre la fin du mois pour voir ce qui va se passer. Je pense qu'il y aura une refonte complète de tout le calendrier, assure Mauro Vegni. C'est un moment difficile. De notre côté, nous essayons de sauver le départ du Tour d'Italie en Hongrie le 9 mai, mais je pense que le déplacer à une autre date est possible en cas de coup dur. Nous parlons aux autorités hongroises pour comprendre ce qui se passe là-bas. Nous devons comprendre qu'elles sont, comme nous, dans une bataille pour lutter contre le virus. Il faut attendre le 3 avril dans tous les cas. » La saison cycliste 2020 restera sans doute dans les annales pour son calendrier chamboulé.