Ciccone vainqueur, Roglic et Majka distancés

La 16e étape du Giro, tracée ce mardi entre Lovere et Ponte-di-Legno (194 km) a souri à Giulio Ciccone, porteur du maillot de meilleur grimpeur et qui faisait partie de l'échappée du jour. L'Italien de la Trek-Segafredo a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur, battant son compagnon Jan Hirt (Astana) au sprint, et signant par la même occasion une seconde victoire d'étape sur le Tour d'Italie dans sa carrière, après celle de 2016.

A noter que les principaux favoris se sont notamment expliqués dans l'ascension du col du Mortirolo, où Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) s'est montré le plus offensif. Au final, le "requin de Messine" s'empare de la deuxième place du classement général, puisque le Slovène Primoz Roglic (Lotto NL-Jumbo) a lui perdu du temps, tout comme le Polonais Rafal Majka (Bora-Hansgrohe).