BikeExchange : Simon Yates a les yeux rivés sur le Giro

Il n’y a certainement pas meilleur entrainement pour un Grand Tour que le gain d’une épreuve les jours qui le précède. Simon Yates a eu la chance de vivre cette belle expérience cette semaine en altitude, dans le cadre du Tour des Alpes. Le leader de BikeExchange, qui a également remporté la deuxième étape de l’épreuve, est très heureux de sa performance et du « travail incroyable » réalisé par son équipe tout au long de la semaine. Il a désormais en ligne de mire le Giro (8-30 mai), qui sera son premier grand objectif en 2021. A deux semaines du lancement de la course, le frère jumeau d’Adam touche du bois pour ne pas être touché par un quelconque pépin physique de dernière minute. « Je me sens bien, maintenant nous devons juste prendre soin de nous, essayer de ne pas tomber malade, essayer de ne pas se blesser et essayer d'arriver au Giro dans la meilleure forme possible », a-t-il lâché dans des propos relayés par Cycling News.

Simon Yates en grande forme avant le Giro

Le coureur britannique de 28 ans est conscient que tout peut arriver, il en a fait les frais sur le Tour d’Italie l’an dernier. Testé positif au coronavirus pendant la course, il avait été contraint de renoncer avant le départ de la huitième étape. En espérant qu’aucune mauvaise surprise ne vienne le contrarier avant cette nouvelle édition, Simon Yates tentera de gagner son deuxième Grand Tour après la Vuelta en 2018. Il aborde, en tout cas, l’événement dans de bonnes conditions. Le directeur sportif de l’équipe australienne, Matthew White, a tenu à souligner l’importance qu’a eu le Tour des Alpes dans la tête de ses coureurs. « L'objectif était évidemment de gagner la course, mais aussi de rassembler ce groupe de coureurs et cela a très bien fonctionné. Cela nous donne une grande confiance avant le Giro », s’est-il réjoui. Le rendez-vous est donné samedi 8 mai à Turin, où sera donné le départ de la première étape, et peut-être le début d’une belle aventure pour Simon Yates.