World Tour : Paris-Roubaix à la Toussaint, Giro et Vuelta en même temps ?

La saison cycliste World Tour est suspendue jusqu’au 1er août en raison de la pandémie de coronavirus, et c’est mardi matin que l’Union cycliste internationale doit dévoiler le nouveau calendrier 2020. Un calendrier complètement chamboulé, puisque la saison est à l’arrêt depuis la mi-mars et qu’aucune grosse course ne se déroulera à la date prévue. Pour le moment, seules les dates du Tour de France sont connues (29 août – 20 septembre, si la situation sanitaire s’est améliorée), et le journal espagnol AS publie ce dimanche ce que devrait être ce nouveau calendrier, précisant que des changements de dernière minute sont toujours possibles. Si l’on en croit nos confrères, la saison débuterait le 1er août avec les Strade Bianche, suivies, la semaine suivante, par Milan – San Remo. Le Critérium du Dauphiné se déroulait dans une forme raccourcie du 12 au 16 août, sans doute à huis clos puisque les événements rassemblant plus de 5000 personnes sont interdits en France jusqu’en septembre. Les championnats nationaux auraient lieu, comme le veut la tradition, une semaine avant le départ du Tour de France (avec le Grand Prix de Plouay entre les deux, le 25 août).

Un automne plus chargé que jamais

La course italienne d’une semaine Tirreno Adriatico, annulée en mars dernier, se déroulerait pendant la deuxième semaine du Tour de France. Après la Grande Boucle, les championnats du monde d’Aigle-Martigny (Suisse), conservent leur place les 23 (contre-la-montre) et 27 septembre (course en ligne). L’automne promet ensuite d’être plus chargé que jamais, avec les grandes classiques Liège-Bastogne-Liège le 4 octobre, l’Amstel Gold Race le 10 octobre, Gand-Wevelgem le 11 octobre, A Travers les Flandres le 14 octobre, le Tour des Flandres le 18 octobre, Paris-Roubaix le 1er novembre et le Tour de Lombardie le 14 novembre. Mais surtout, les deux autres Grands Tours que sont le Giro et la Vuelta se chevaucheraient pendant six jours, avec le Tour d’Italie du 3 au 25 octobre, et le Tour d’Espagne du 20 octobre au 8 novembre. Privés de cyclisme pendant quatre mois et demi, les fans de la petite reine vont se régaler. Reste désormais à savoir si le calendrier de AS est le bon, et surtout si la situation planétaire permettra à la saison de se dérouler normalement à partir d’août.