Vuelta : Pogacar sera au départ

Et les JO aussi !

Troisième de la Vuelta 2019 à 2'38 du vainqueur final Primoz Roglic, meilleur jeune et vainqueur de trois étapes, pour sa toute première participation, Tadej Pogacar sera également au départ de l’édition 2021 le 14 août prochain à Burgos. C’est le manager général de son équipe UAE Emirates, Joxean Fernández Matxin, qui l’a confirmé jeudi dans les colonnes du journal espagnol AS. «J’espère qu’il ne finira pas le Tour trop fatigué, pour pouvoir briller ensuite. Tadej a un niveau très similaire à l’an dernier. Cependant, les chutes et la course nerveuse depuis le début, qui ne l’ont pas perturbé, ont fini par le débarrasser de certains grands rivaux, comme Roglic et Thomas, et d’ouvrir un gros écart sur les autres favoris ».A neuf étapes de l’arrivée, Tadej Pogacar (22 ans) compte en effet 5’18 d’avance sur le Colombien Rigoberto Uran (EF Education - Nippo) et 5'32 sur le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), le seul coureur à l’avoir un peu inquiété jusque-là, lors de la deuxième ascension du Ventoux mercredi. Mais il reste encore toutes les Pyrénées à traverser et beaucoup de choses peuvent encore de passer d’ici les Champs-Elysées.Mais la course aura lieu le 24 juillet, soit six jours après l'arrivée à Paris ! Autant dire que son été est plus chargé que jamais, mais il lui sera difficile de briller sur les trois événements. Dans l’histoire, seuls trois coureurs ont réussi le doublé Tour / Vuelta la même année : Jacques Anquetil en 1963, Bernard Hinault en 1978 et Christopher Froome en 2017.