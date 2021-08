Vuelta : Le profil de la 3eme étape

🔥 Etapa 3 | Stage 3 🔥

🚩 Santo Domingo de Silos > Espinosa de los Monteros. Picón Blanco 🏁

🚴 203 km



🇪🇦 Primer final en alto. Un puerto duro con rampas de hasta el 17%

🇬🇧 The first high-altitude finale. A tough mountain pass, with slopes of up to 17%#LaVuelta21 pic.twitter.com/axM9lxbWhi



— La Vuelta (@lavuelta) February 11, 2021

Première arrivée de cette Vuelta 2021

Troisième étape et premier grand défi pour le peloton de la Vuelta. Après deux premières étapes durant lesquelles les favoris ont pu rester bien au chaud dans le peloton, avec un court contre-la-montre et une étape plate, les 202,8 kilomètres tracés entre Santo Domingo de Silos et Espinosa de los Monteros pourraient offrir un premier terrain de jeu intéressant pour les candidats au maillot rouge.Dès le départ, la route va s'élever pour nous offrir la première côte répertoriée de cette Vuelta édition 2021, avec au bout de 40 kilomètres de course la Puerto del Manquillo. Cette côte classée en troisième catégorie offrira une ascension de 7,2 kilomètres avec une pente moyenne à 4,3%. Ce sera une première mise en bouche pour les coureurs, dont certains pourraient profiter pour s’immiscer dans l'échappée du jour et prendre de l'avance sur le peloton.Les coureurs glisseront ensuite tranquillement et en descente vers le seul sprint intermédiaire de la journée, situé à Medina de Pomar. Ce sprint situé 36km avant l’arrivée servira surtout de rampe de lancement pour la seconde côte du jour, qui est placée seulement seize kilomètres plus loin. Classé en troisième catégorie, le Puerto de Bocos attendra le peloton avec une courte ascension de 2,8 kilomètres offrira tout de même une pente moyenne de 6,3 %. Il y aura également des bonifications qui seront attribuées à ceux qui passeront en tête de ce sommet, de quoi animer la course du côté des favoris. Les plus téméraires pourrait tenter de dynamiter le peloton avec des attaques à seulement 20 kilomètres de l'arrivée, juste avant le dernier sommet de la journée.Une dernière ascension dont les pentes pourraient pousser les favoris pour le maillot rouge à s'expliquer, avec sa pente moyenne de 9,3% sur 7,6 kilomètres. Le vainqueur de cette étape pourrait alors prendre un premier ascendant sur ses concurrents et repartir vêtu de rouge ce mardi..