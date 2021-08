Vuelta : Le profil de la 2eme étape

🔥 Etapa 2 | Stage 2 🔥

🚩 Caleruega. VIII Centenario de Santo Domingo de Guzmán > Burgos. Gamonal 🏁

🚴 169,5 km



🇪🇦 Segunda etapa y primera llegada al sprint! 💨

🇬🇧 A first sprint finale comes in the second stage! 💨#LaVuelta21 pic.twitter.com/1dhTTvEDpz



Un sprint intermédiaire tout près de l'arrivée

Après une première étape courte avec un contre-la-montre individuel urbain dans la ville de Burgos, les coureurs parcourront ce dimanche la communauté autonome de Castille-et-Léon. Une deuxième étape très plate avec un sprint massif qui devrait être attendu dans les rues de Burgos au terme de ce parcours long de 167 kilomètres. Aucune côte n'est à signalé mais un sprint intermédiaire est situé dans le final de l'étape, à seulement seize kilomètres de l'arrivée, avant que les coureurs ne se disputent la victoire. Les coureurs partiront de Caleruega, un départ original dans cette petite ville de la province de Burgos, qui ne compte que 420 habitants mais qui est connue pour accueillir l'ordre des Dominicains fondés par Saint Dominique de Guzman. Le peloton partira d'ailleurs du cloître du monastère Saint-Dominique avant de rejoindre la première grande ville du parcours, Aranda de Duero. Dans ce parcours très plat, où l'altitude sera très basse puisque partant de 935 mètres, l'arrivée ne se situera que 70 mètres plus bas.Après avoir traversé La Aguilera, les coureurs passeront par Torresandino et Villahoz avant de se diriger vers la fin de l'étape. Une fin d'étape ou un sprint intermédiaire se situera une quinzaine de kilomètres juste avant l'arrivée, le peloton pourra se disputer le premier sprint de cette Vuelta édition 2021 dans la ville de Tardajos. Placé seulement seize kilomètres avant la flamme rouge, ce sprint donnera un avant-goût de la dernière ligne droite aux équipes de sprinteurs et pourrait générer beaucoup de grabuge et, surtout, de nervosité dans le peloton. La victoire d'étape, quant à elle, se jouera dans les rues de Burgos, le long de la Calle Vitoria, chemin déjà emprunté la veille lors du contre-la-montre individuel tracé dans la même ville. Une étape qui permettra de déterminer les équipes qui prétendent contrôler la course sur cette étape et celles à venir, dont l'arrivée sera prévue entre 17h25 et 17h41, selon les organisateurs de la course.