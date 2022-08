Vuelta - Ineos Grenadiers : Carapaz leader d'un équipe rajeunie

" Un excellent mélange d'expérience et de jeunesse "

En marge de l'annonce du retour à la compétition d'Egan Bernal ce mardi lors du Tour du Danemark, plus de six mois après son terrible accident, l'équipe Ineos Grenadiers a également dévoilé son équipe pour la Vuelta, qui débutera ce vendredi à Utrecht. La formation britannique ne visera rien d'autre que la victoire finale, avec Richard Carapaz qui disputera, à 29 ans, son cinquième Tour d'Espagne. Deuxième en 2020 derrière Primoz Roglic, après avoir porté le maillot rouge pendant cinq jours, l'Equatorien espère décrocher une deuxième victoire en Grand Tour, après le Giro 2019, lui qui a zappé le Tour de France cette année pour mieux se préparer pour la Vuelta. Pour l'épauler, la direction d'Ineos Grenadiers a décidé de faire appel à une équipe jeune, avec notamment le Britannique de 27 ans Tao Geoghegan Hart, qui avait créé la sensation en remportant le Giro 2020, et qui prendra le départ de sa troisième Vuelta. Naturalisé français depuis quelques mois, Pavel Sivakov (25 ans), disputera quant à lui son troisième Tour d'Espagne. Le Néerlandais Dylan van Baarle, vainqueur du dernier Paris-Roubaix, sera au départ pour la quatrième fois, à 30 ans. En revanche, il s'agira d'une grande première pour Ethan Hayter (23 ans), Luke Plapp (21 ans), Carlos Rodriguez (21 ans) et Ben Turner (23 ans), qui seront là pour apprendre, et pour aider Carapaz.« Notre équipe pour la Vuelta est vraiment excitante ; un excellent mélange d'expérience et de jeunesse, qui, selon nous, produira une course exceptionnelle. Avoir quatre débutants en Grand Tour renforce la confiance que nous avons dans la qualité de nos jeunes coureurs et nous savons qu'ils apporteront un soutien fantastique à Richie lors de son dernier Grand Tour avec nous (il devrait rejoindre EF Education EastPost en 2023, ndlr). Tous les quatre ont impressionné en 2022 et ce sera la prochaine grande étape de leur développement au plus haut niveau. Dylan, Pavel et Tao fournissent une expérience inestimable pour compléter un groupe qui, selon nous, peut offrir des moments incroyables lors du dernier Grand Tour d'une brillante saison. Je sais que les coureurs et le staff feront tout leur possible pour terminer cette partie de notre campagne en beauté, et nous attendons avec impatience une course réussie ensemble », a réagi Rod Ellingworth, le patron de l’équipe.