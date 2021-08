Vuelta (E7) : Storer s'impose, Grossschartner et Polanc menacent Roglic

Les écarts sont réduits en haut du classement général

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / VUELTA 2021

7eme étape - Gandia - Balcon de Alicante (152 km) - Vendredi 20 août 2021

Romain Bardet (FRA/Team DSM) à 1'32"

Classement général après 7 étapes (sur 21)

Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) en 25h18’35’’

Rudy Molard (FRA/Groupama-FDJ) à 5'09"

Pour la première fois de sa carrière, Michael Storer a remporté une étape sur un grand tour. L'Australien s'est imposé au Balcon de Alicante lors de la première étape de montagne de la Vuelta 2021. Le cycliste de 24 ans a été le plus solide dans les derniers kilomètres qui ont vu la route s'élever avec des pourcentages dépassant les 10%. Il a parfaitement contre-attaqué une initiative de Carlos Verona qui a tout tenté pour être le premier Espagnol à remporter une étape sur la Vuelta 2021. Le coureur de la Movistar s'est accroché mais il a terminé à 21 secondes du vainqueur du jour. Grand animateur de l'étape, Pavel Sivakov a pris la troisième place. Le Russe n'a pas ménagé ses efforts.Ces trois cyclistes ont fait partie d'un groupe d'une vingtaine d'hommes qui s'est échappé après une heure de course. Ils ont pris le large avant que les difficultés du jour ne fassent éclater le peloton de tête en plusieurs petits groupes. Romain Bardet en faisait aussi partie. Il a pris la sixième place de cette étape marquée par l'abandon d'Alejandro Valverde. Au lendemain de sa chute, le Français s'est mis au service du collectif et a joué un rôle important dans la victoire de Michael Storer.Parmi les échappés, Jan Polanc a été pendant quelques minutes le leader virtuel du Tour d'Espagne. Il avait assez d'avance sur Primoz Roglic et le reste du peloton. Mais son avance n'a finalement pas résisté aux deux dernières difficultés du jour. En perdant du terrain, il a dû se contenter de la dixième place du classement du jour et ne remonte qu'au cinquième rang du classement général. Si son compatriote portera le maillot rouge ce samedi, il n'est pas passé loin de le perdre. Felix Grossschartner a aussi beaucoup travaillé ce vendredi.. De bon augure avant les prochaines étapes de montagne.Carlos Verona (ESP/Movistar) à 21"Pavel Sivakov (RUS/INEOS Grenadiers) à 59"Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 1'16"Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 1'24"Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) à 1'32"Andreas Kron (DAN/Lotto Soudal) à 1'37"Steff Cras (BEL/Lotto Soudal) à 2'17"Jan Polanc (SLO/UAE Team Emirates) à 2'29"Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) à 8’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 25’’Miguel Angel Lopez (COL/Movistar) à 36’’Jan Polanc (SLO/UAE Team Emirates) à 38"Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) à 41"Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 57"Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 59"Aleksandr Vlasov (RUS/Astana Premier Tech) à 1'06"Adam Yates (GBR/INEOS Grenadiers) à 1'22"