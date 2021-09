L'heure des explications entre Roglic et Bernal

Roglic de retour en tête devant les Movistar

CYCLISME – UCI WORLD TOUR / VUELTA 2021

17eme étape - Unquera - Lagos de Covadonga (185,3km) - Mercredi 1er septembre 2021

Clément Champoussin (FRA/AG2R-Citroën) à 2'44’’

Classement général après 17 étapes (sur 21)

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 4’16’’

Primoz Roglic a peut-être assommé définitivement la Vuelta., à quatre étapes de l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour cela, le Slovène a dû s'employer dans les derniers kilomètres lors d'un duel qu'il a donc remporté contre Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Mais avant cela, il a fallu attendre un peu ce matin pour voir une échappée prendre forme au pied de La Collade Llomena (7,6 km à 9,3 %). Dans celle-ci, on retrouve plus d'une vingtaine de coureurs, dont Fabio Aru et Sergio Henao (Qhubeka NextHash), mais également Mikaël Cherel (AG2R-Citroën), Jesus Herrada (Cofidis), Ion Izagirre (Astana-Premier Tech), Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), Mikel Nieva (BikeExchange), Nelson Oliveira (Movistar), Michael Storer (DSM) et Dylvan van Baarle (Ineos Grenadiers).Si Mikel Landa (Bahrain Victorious) a ensuite pu intégrer le groupe de tête dans l'ascension, le peloton a durci le ton derrière et a roulé, grâce notamment aux Ineos Grenadiers.Une première alerte pour le maillot rouge Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), qui montrait déjà des signes de fébrilités. En tête, Le Gac a lui tenté sa chance en solitaire, alors que le peloton finissait par reprendre le reste de l'échappée à 75 kilomètres de l'arrivée. Lors de la seconde ascension de La Collade Llomena, le Français a fini par craquer et était finalement repris, Tom Pidcock et Pavel Sivakov faisant un gros travail pour leur équipe.Derrière les deux hommes de tête, un groupe d'environ 15 coureurs, où l'on retrouve notamment Jack Haig (Bahrain Victorious), Enric Mas (Movistar) et Guillaume Martin (Cofidis), a tenté de rester à portée d'eux. Mais, dans la descente, Bernal et Roglic ont fait la différence et comptaient environ une minute d'avance.Finalement, dans la montée finale des Lacs de Covadonga (12,5 km à 6,9 %), Martin a lui perdu tout espoir de profiter de la défaillance du maillot rouge danois.En effet, devant les deux hommes de tête n'ont pas faibli et comptaient plus d'une minute d'avance.Seul devant, le coureur de la Jumbo-Visma a alors filé vers la victoire en solitaire, quand celui d'Ineos Grenadiers a été rejoint par les autres premiers du général, un groupe qui finissait à 1'35’’ du grand vainqueur du jour. Sepp Kuss, le coéquipier de Roglic, se faisant même le plaisir de prendre la deuxième place de cette 17eme place de la Vuelta. A noter, la belle 10eme place de Clément Champoussin (AG2R-Citroën) ce mercredi.Vainqueur en Espagne en 2019 et 2020, le coureur de la Jumbo-Visma se rapproche d'une troisième victoire ici, lui qui compte plus de deux minutes d'avance sur ses rivaux, mais ne devra pas faiblir d'ici dimanche. Pour sa part, Martin est maintenant 5eme et va devoir s'accrocher pour conserver cette place, Bernal et Adam Yates n'étant pas très loin de lui.Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 1'35’’Miguel Angel Lopez (COL/Movistar) mtAdam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) mtJack Haig (AUS/Bahrain Victorious) mtEnric Mas (ESP/Movistar) mtEgan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) mtGino Mäder (SUI/Bahrain Victorious) mtLouis Meintjes (AFS/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 2'29’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 2’22’’Miguel Angel Lopez (COL/Movistar) à 3’11'Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 3’46’’Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) à 4’29’’Adam Yates (GBR/INEOS Grenadiers) à 4’45’’Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 5’04’’Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) à 6’54’’Gino Mäder (SUI/Bahrain Victorious) à 6’58’’