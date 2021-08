Vuelta (E11) : Roglic s'arrache pour s'imposer et reprend du temps à Eiking

Les regrets pour Cort Nielsen, Eiking toujours en rouge

CYCLISME – UCI WORLD TOUR / VUELTA 2021

11eme étape - Antequera - Valdepeñas de Jaén (133,6 km) - Mercredi 25 août 2021

Romain Bardet (FRA/DSM) mt

Classement général après 11 étapes (sur 21)

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 58’’

Quelle réponse signée Primoz Roglic.A l'arrivée, le coureur de la Jumbo-Visma a devancé notamment Enric Mas et signe ainsi une deuxième victoire sur cette édition 2021. Le résultat d'un travail d'équipe parfaitement géré, sa formation roulant au sein du peloton pour éviter qu'une échappée de cinq coureurs, à savoir Edward Planckaert (Alpecin-Fenix), Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) et Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), ne parvienne à prendre trop d'avance en début d'étape. Ainsi, bien aidée par les BikeExchange et les Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, la Jumbo-Visma a réussi son coup et n'a compté qu'au maximum environ deux minutes de retard sur les cinq hommes de tête.Le Danois est passé en tête de la seule ascension répertoriée du jour et a tout donné dans la descente pour reprendre quelques précieuses secondes sur le reste de la meute. Toujours devant au passage de la flamme rouge, le coureur d'EF Education-Nippo a fini par craquer, la faute à des favoris qui ont répondu présents dans le mur de Valdepeñas de Jaén (une rampe avec des passages supérieurs à 20 %).Au final, cette 11eme étape de la Vuelta a permis aux favoris de s'illustrer, comme l'atteste le top 10 du jour. Au classement général, si le Norvégien Odd Christian Eiking conserve le maillot rouge, devant le Français Guillaume Martin (à 58’’), le champion olympique du contre-la-montre à Tokyo en 2020 récupère tout de même 22 secondes pour passer sous les deux minutes (à 1’56’’).Roglic est prévenu.Enric Mas (ESP/Movistar) à 3’’Miguel Angel Lopez (COL/Movistar) à 5’’Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 7’’Adam Yates (GBR/INEOS Grenadiers) mtFelix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) mtAleksander Vlasov (RUS/Astana-Premier Tech) mtEgan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) à 11’’Odd Christian Eiking (NOR/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mtPrimoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 1’56’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 2’31’’Miguel Angel Lopez (COL/Movistar) à 3’28’’Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 3’55’’Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) à 4’46’’Adam Yates (GBR/INEOS Grenadiers) à 4’57’’Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 5’03’’Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) à 5’38’’