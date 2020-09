Vuelta : Dumoulin leader, Roglic équipier ?

Construite pour gagner un Grand Tour, l’équipe Jumbo-Visma a échoué lors de sa première tentative, en finissant deuxième du Tour de France avec Primoz Roglic, alors que le Slovène semblait avoir la victoire acquise avant le contre-la-montre de La Planche des Belles Filles. L’équipe néerlandaise aura une deuxième chance lors du Giro, du 3 au 25 octobre, où Steven Kruijswijk, forfait de dernière minute pour le Tour de France, sera le leader de l’équipe. Et si cela ne fonctionne pas non plus en Italie avec le Néerlandais, Jumbo-Visma va envoyer l’artillerie lourde sur la Vuelta, qui se déroulera du 20 octobre au 8 novembre.

Troisième Vuelta pour Dumoulin

Selon les informations du journal espagnol As, Tom Dumoulin (bientôt 30 ans) sera le leader de l’équipe, et aura Primoz Roglic (bientôt 31 ans) pour équipier de luxe. Septième du Tour de France et très solide en montagne et sur le contre-la-montre, le Néerlandais, arrivé cet hiver de Sunweb, espère remporter son deuxième Grand Tour après le Giro 2017. Il a déjà pris part à deux Tours d’Espagne, abandonnant en 2012, avant de terminer sixième en 2015. Primoz Roglic, quant à lui, n’est autre que le tenant du titre du Tour d’Espagne, à laquelle il participait pour la première fois. L’Américain Sepp Kuss (26 ans), 15eme du Tour de France 2020 et 29eme de la Vuelta 2019, sera présent également et pourra prendre le rôle de leader en cas de défaillance des deux hommes. Reste à savoir si Primoz Roglic sera remis de sa terrible déception du Tour de France, et s’il saura se mettre au service de Dumoulin, alors qu’il est le vainqueur sortant. On en saura plus sur son état de forme dès dimanche, où il participera aux championnats du monde d’Imola au sein de l’équipe de Slovénie, avec un certain Tadej Pogacar, le vainqueur du Tour de France.