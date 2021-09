Vuelta 2021 : Le profil de la 21eme étape

Dernière étape de cette 76eme édition de la Vuelta ! Au départ de Padrón pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle, les coureurs vont effectuer leur dernier "pèlerinage" pour terminer en beauté cette édition au terme d'un contre-la-montre individuel. Au programme ce dimanche, plus de 30 kilomètres à travers la Galice sur un parcours plutôt plat en première partie mais qui grimpera un peu en seconde. Aucune côte ne sera répertoriée mais le tracé sera sinueux et technique et pourrait marquer quelques différences entre certains leaders du classement général. L'étape partira de Padrón, petite commune galicienne située à 20 kilomètres au sud de Saint-Jacques-de-Compostelle surtout reconnue pour ses piments verts. Sur un parcours très similaire à l'étape finale de la Vuelta 1993, qui était également partie de Padrón pour rejoindre la ville mondialement reconnue pour son pèlerinage, les coureurs vont aborder la première partie du parcours sereinement et vont progressivement monter vers le milieu de l'étape et son pointage intermédiaire, à Quintáns au 13eme kilomètre de course. Ils vont ensuite descendre tout droit vers Bertamiráns, puis rencontreront le second pointage intermédiaire au 24eme kilomètre de la course. Ensuite, ils remonteront vers Roxos pour rejoindre la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle où un parcours de 3,5 kilomètres au coeur de la ville va les mener jusqu'à la fameuse cathédrale.

Un final au cœur d'une place historique

Ils termineront sur l'une des places les plus importantes de l'histoire de la ville galicienne, la Plaza del Obraidoro, qui accueille pas moins de quatre monuments historiques sur chaque facette du parvis. Avec la cathédrale qui s'étire en longueur face au Palais Rajoy qui, de nos jours, abrite l’Hôtel de Ville. Sur sa gauche se dresse l'Auberge des Rois catholiques qui héberge les pèlerins puis en face se trouve le Colexio de San Xerome, aujourd'hui la demeure du recteur de l'université de la ville. C'est au cœur de ces édifices que les coureurs termineront la Vuelta et que le maillot rouge sera couronné vainqueur de cette 76eme édition.