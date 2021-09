Vuelta 2021 : Le profil de la 19eme étape

Me reportan desde Bóveda (Lugo) 4 días sin señal de TVE y con La Vuelta ciclista a pasar por esta población a 8 kms de la meta de Monforte de Lemos.- @rtve @rtve_tve @La1_tve @rtvenoticias @rtve_com @RTVEGalicia @deportes_rtve @lab_rtves @concelloboveda @lavuelta @ciclismortve pic.twitter.com/V7XVoLEQdx

Un sprint entre échappés pour conclure ?

Une étape au parcours accidenté attend les coureurs ce vendredi, après deux jours de très haute montagne et des arrivées au sommet, et nul doute que le peloton voudra se reposer. C'est donc une journée parfaite pour les baroudeurs.Après le départ de Tapia et son port reconnu le long de la côte cantabrique, le peloton repartira au cœur de l'Espagne pour rejoindre une nouvelle région, la Galice. Dans un parcours scindé en deux parties, les coureurs vont tout de suite attaquer par les plus grosses difficultés. Le premier col de troisième catégorie sera placé dès les 20 premiers kilomètres de course avec une montée de 9,9km à 3,9% de moyenne, ce qui devrait provoquer de nombreuses attaques dans le peloton pour essayer de former l'échappée du jour. À peine la côte terminée, ils entameront l'ascension du prochain col trois kilomètres plus tard, l'Alto da Garganta, qui offrira une montée légèrement plus longue, pendant 10,3km, mais avec des pourcentages à 5,6% toujours plus difficiles.. Ensuite, le peloton et les échappés pourront se reposer car ils vont descendre jusqu'au sprint intermédiaire situé à 27 kilomètres de l'arrivée dans la commune d'Oural. Puis pour conclure l'étape, si l’échappée n'est pas rattrapée par le peloton, elle devrait se jouer la victoire dans les rues de Monforte de Lemos.