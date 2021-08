Vuelta 2021 : Le profil de la 16eme étape

LA VUELTA 2021

Etapa 16 (Mar. 31/08). Laredo-Santa Cruz de Bezana. 170,8 km.

Dernière opportunité pour les sprinteurs de l'emporter

Dernière semaine de course pour les courageux coureurs de la Vuelta qui entameront cette troisième semaine par une dernière étape de plat avant d'affronter les dernières montagnes qui mèneront à Saint-Jacques de Compostelle. Au lendemain de la seconde journée de repos, les organismes vont continuer de souffler avec une arrivée qui devrait se disputer par un sprint massif.. Au départ de Laredo, les coureurs vont découvrir une nouvelle région et province avec la Cantabrie, située au nord de péninsule ibérique. Dans cette ville balnéaire à mi-distance entre Bilbao et Santander, les coureurs longeront un temps la Mer cantabrique, puis rentreront plus au cœur du pays en se dirigeant vers Beranga. Ils passeront par des villes comme Liéganes ou Parbayón avant de se frotter à la seule côte de la journée, juste après la mi-parcours. La côte d'Alto de Hijas, classée en troisième catégorie, offrira un peu d'attraction dans ce parcours plat, avec ses 4,2 kilomètres de montée à 6,5% de moyenne. Elle permettra également de récupérer quelques points pour le classement du meilleur grimpeur, un classement mené par Romain Bardet.Il offrira même des bonifications de temps aux premiers. Ils finiront vers Santa Cruz de Bezana avec la dernière opportunité pour les sprinteurs restants de glaner une victoire d'étape au bout de 180 kilomètres d'effort dans cette Vuelta 2021.