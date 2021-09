Jumbo-Visma (PBS)

1. Primoz Roglic (PBS)2. Koen Bouwman (PBS)3. Robert Gesink (PBS)4. Lennard Hofstede (PBS)5. Steven Kruijswijk (PBS)6. Sepp Kuss (USA)7. Sam Oomen (PBS)8. Nathan Van Hooydonck (BEL)11.12.13.14.15. Stan Dewulf (BEL)16.17.18.21. Jay Vine (AUS), abandon 12eme étape23. Floris De Tier (BEL)24. Alexander Krieger (ALL), abandon 19eme étape, non-partant 11eme étape27. Edward Planckaert (BEL)28. Scott Thwaites (GBR), non-partant 20eme étape, non-partant 11eme étape, non-partant 13eme étape34. Gorka Izagirre (ESP)35. Ion Izagirre (ESP)36. Yuriy Natarov (KAZ), abandon 7eme étapeabandon 17eme étape, abandon 17eme étape42. Yukiya Arashiro (JAP)43. Damiano Caruso (ITA)44. Jack Haig (AUS)45. Gino Mäder (SUI)46. Mark Padun (UKR)47. Wout Poels (PBS)48. Jan Tratnik (SLO)51. Felix Grossschartner (AUT)52. Cesare Benedetti (POL)53. Patrick Gamper (AUT)54. Martin Laas (EST)55. Jordi Meeus (BEL)56. Anton Palzer (ALL), non-partant 13eme étape58. Ben Zwiehoff (ALL)61. Dani Navarro (ESP)62. Jetse Bol (PBS)63. Oscar Cabedo (ESP)64. Carlos Canal (ESP)65. Angel Madrazo (ESP)66. Ander Okamika (ESP), abandon 18eme étape68. Pelayo Sanchez (ESP), abandon 18eme étape72. Jon Aberasturi (ESP)73. Julen Amezqueta (ESP)74. Aritz Bagües (ESP)75. Jefferson Albeiro Cepeda (COL)76. Alvaro Cuadros (ESP), non partant, 20eme étape, abandon 9eme étape81.82. Piet Allegaert (BEL)83. Fernando Barcelo (ESP)84.85. Jesus Herrada (ESP)86. José Herrada (ESP)88.91. Fabio Jakobsen (PBS)92. Andrea Bagioli (ITA)93. Josef Cerny (CZE)94. James Knox (GBR)95.96. Zdenek Stybar (CZE)97. Bert Van Lerberghe (BEL)98. Mauri Vansevenant (BEL), abandon 7eme étape, non partant 15eme étape103. Diego Camargo (COL), abandon 11eme étape105. Lawson Craddock (USA)106. Jens Keukeleire (BEL)107. Magnus Cort Nielsen (DAN)108. Tom Scully (NZL)111. Mikel Bizkarra (ESP)112. Xabier Mikel Azparren (ESP)113. Joan Bou (ESP)114. Mikel Iturria (ESP)115. Juan José Lobato (ESP)116. Gotzon Martin (ESP)117. Luis Angel Maté (ESP)118. Antonio Soto (ESP)121.122. Kevin Geniets (LUX), abandon 9eme étape124.125. Tobias Ludvigsson (SUE)127.128. Ramon Sinkeldam (PBS)131. Egan Bernal (COL), abandon 14eme étape, abandon 15eme étape134. Tom Pidcock (GBR)135. Salvatore Puccio (ITA)136. Pavel Sivakov (RUS), non partant 18eme étape138. Adam Yates (GBR), abandon 19eme étape142. Odd Christian Eiking (NOR)143. Jan Hirt (RTC)144. Wesley Kreder (PBS)145. Riccardo Minali (ITA)146. Simone Petilli (ITA)147. Rein Taaramäe (EST)148. Kevin Van Melsen (BEL), abandon 16eme étape152. Sebastian Berwick (AUS), non-partant 3eme étape, abandon 8eme étape, abandon 17eme étape156. Guy Niv (ISR)157. James Piccoli (CAN), abandon 7eme étape161. Andreas Kron (DAN)162. Steff Cras (BEL), non-partant 3eme étape, hors-délais 18eme étape165. Sylvain Moniquet (BEL)166. Maxim Van Gils (BEL)167. Harm Vanhoucke (BEL)168. Florian Vermeersch (BEL)171. Enric Mas (ESP)172. Imanol Erviti (ESP), abandon 9eme étape, abandon 20eme étape175. Nelson Oliveira (POR)176. José Joaquin Rojas (ESP), abandon 7eme étape), non partant 18eme étape181. Michael Matthews (AUS)182. Lucas Hamilton (AUS)183. Damien Howson (AUS)184. Luka Mezgec (SLO)185. Mikel Nieve (ESP)186. Nick Schultz (AUS)187. Robert Stannard (AUS)188. Andrey Zeits (KAZ)191.192. Thymen Arensman (PBS)193. Alberto Dainese (ITA)194. Nico Denz (ALL)195. Chad Haga (USA)196. Chris Hamilton (AUS)197. Michael Storer (AUS)198. Martijn Tusveld (PBS)201. Fabio Aru (ITA), abandon 17eme étape203. Connor Brown (NZL)204. Dimitri Claeys (BEL), abandon 19eme étape, hors-délais 7eme étape207. Bert-jan Lindeman (PBS)208. Dylan Sunderland (AUS), abandon 16eme étape212. Gianluca Brambilla (ITA)214. Alex Kirsch (LUX)215. Juan Pedro Lopez (ESP)216. Antonio Nibali (ITA), abandon 15eme étape218. Quinn Simmons (USA)221. David de La Cruz (ESP)222. Joe Dombrowski (USA)223. Ryan Gibbons (AFS)224. Rafal Majka (POL), abandon 9eme étape226. Rui Oliveira (POR)227. Jan Polanc (SLO)228. Matteo Trentin (ITA)