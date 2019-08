Valverde en costaud, Lopez en rouge

La 7e étape du Tour d'Espagne, tracée entre Onda et le sommet du Mas de la Costa (183 km), a permis à Alejandro Valverde (Movistar) de signer un nouveau succès sur cette course, la 14e depuis le début de sa carrière. Le vétéran espagnol devance sur la ligne d'arrivée les trois autres grands favoris à la victoire finale, à savoir Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Miguel Angel Lopez (Astana) et Nairo Quintana (Movistar).

Le champion du monde a notamment réussi à suivre le rythme imprimé par son coéquipier colombien dans l'ultime ascension, longue de 5 km avec des pourcentages atteignant 20%. Le maillot rouge revient pour la troisième fois sur les épaules du leader de l'équipe kazakhe, Miguel Angel Lopez, pour 6 petites secondes au détriment de Primoz Roglic.