Un départ d’étape à San Mamès

Privilège de choix pour les coureurs de la Vuelta 2019. Les organisateurs ont prévu de faire traverser au peloton le mythique stade San Mamès lors du départ, donné à Bilbao, le 6 septembre prochain, de la 13e étape, qui se terminera en montagne, au col de Los Machucos.

En partant de l’esplanade et après une ronde autour de l’enceinte, les coureurs accéderont à la pelouse par le parking. Un tour d’honneur sera effectué derrière la voiture de direction de course, avant de retrouver le parcours dans les rues de la cité basque.

En 33 départs du Tour d’Espagne à Bilbao, ce sera la 3e fois que l’enceinte de l’Athletic sera mise à contribution après 1960 et 1962.

