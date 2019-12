Tour d'Espagne : L'édition 2021 s'élancera de Burgos

Burgos avait porté chance à Dumoulin



🇪🇸 #LaVuelta21 saldrá de Burgos para celebrar el VIII centenario de la catedral



🇬🇧 La Vuelta 21 will depart from Burgos to celebrate the cathedral's 8th centenary



🇫🇷 La Vuelta 21 partira de Burgos pour célébrer le VIIIe centenaire de sa cathédrale



Burgos et la Vuelta, c'est une grande histoire.Deux jours après avoir dévoilé le parcours de l'édition 2020, les organisateurs ont en effet révélé jeudi queUn privilège qui interviendra dans le cadre des célébrations autour du huitième centenaire de la cathédrale de la ville de 356 000 habitants. Une grande première donc pour Burgos, qui a pourtant vu passer la Vuelta en son sein à maintes reprises depuis la création de l'épreuve. Quinze fois, les coureurs se sont en effet élancés (mais jamais dans le cadre de la première étape) de cette ville située au nord de l'Espagne et qui constitue une étape du chemin le plus emprunté du célèbre Pélerinage de Saint-Jacques de Compostelle, quand Burgos a hébergé plus de fois encore (17) l'arrivée d'une étape.Burgos, décidément grand habitué de la Vuelta, avait également eu l'honneur, en 2015, d'accueillir un contre-la-montre individuel. Un chrono qui avait porté chance ce jour-là au Néerlandais Tom Dumoulin. Il y a deux jours, c'est le parcours du Tour d'Espagne 2020 sur lequel les organisateurs avaient levé le voile. Une Vuelta 75eme du nom qui verra notamment le peloton parcourir quatre pays (l'Espagne, le Portugal, la France et les Pays, où a été fixé le Grand départ) et proposera une arrivée au sommet du légendaire col du Tourmalet, le 23 août prochain (9eme étape). Trois ans après la victoire d'Alberto Contador - sa dernière en carrière - la Vuelta escaladera également un autre col mythique l'Angliru, en clôture de la 15eme étape. Un an plus tard, les participants auront le plaisir de découvrir Burgos.