Tour d'Espagne : La Vuelta partira du Pays basque et ne comptera que 18 étapes

🇪🇸 #LaVuelta20 tendrá 18 etapas y arrancará en el País Vasco

🇬🇧 #LaVuelta20 will consist of 18 stages and will take off from the Basque Country



— La Vuelta (en casa 🏠) (@lavuelta) April 29, 2020

Un premier départ au Pays basque depuis 1961

Le Tour d'Espagne de cyclisme, reporté comme de nombreuses autres épreuves sportives en raison de la pandémie de coronavirus, ne connaît pas encore ses nouvelles dates, mais il se dévoile encore un peu plus chaque jour. En effet, ce mercredi,, ville située au Pays basque et frontalière avec la France, et ne comptera que 18 étapes, sans compter les deux jours de repos, au lieu des 21 traditionnelles et les deux journées de pause.Les trois étapes néerlandaises ne seront donc pas remplacées, alors que la toute première étape prévue mènera désormais le peloton d'Irun jusqu'à Eibar. Cela faisait ainsi cinq décennies que le Pays basque n'avait plus accueilli le moindre grand départ de la célèbre course cycliste.A ce sujet, le directeur de la mythique épreuve, Javier Guillén, a glissé quelques mots : « Le fait de savoir que nous compterons dès le premier jour avec la passion du cyclisme propre au Pays basque permet d'accepter plus facilement ce changement de programme. »