Tour d'Espagne (E8) : Quel panache de Julian Alaphilippe !

La journée avait mal commencé pour les Français sur la Vuelta, avec l’exclusion de Warren Barguil par son équipe Sunweb, car il n’était pas venu en aide à son leader Wilco Kelderman vendredi. Mais elle s’est magnifiquement terminée, avec la victoire de Julian Alaphilippe lors de la 8eme étape ! Le puncheur français de l’équipe Quick-Step Floors offre une troisième victoire à la formation belge sur cette Vuelta 2017, après Yves Lampaert et Matteo Trentin. Alaphilippe (25 ans) a réussi le coup parfait, en se glissant dans l’échappée du jour, en résistant au favori Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) dans le terrible Xorret de Cati et ses 20% de pentes, puis en s’imposant dans un sprint à trois.

Alaphilippe répond à Majka

Vingt-et-un coureurs sont partis au kilomètre 35, avec notamment Nelson Oliveira (Movistar), qui ne pointait qu’à 3’03 de Froome samedi matin. L’équipe Sky leur a laissé cinq minutes d’avance maximum, et ils ont pu se jouer la victoire dans la dernière côte, classée en première catégorie. Aidé par son coéquipier Emanuel Buchmann, Rafal Majka a attaqué, comme on pouvait s’y attendre, mais Julian Alaphilippe a répondu à chaque attaque, sachant qu’il serait le plus rapide lors d’un éventuel sprint. Le Français est resté dans la roue du Polonais, même si les deux hommes ont eu une petite frayeur quand ils ont vu revenir Jan Polanc (UAE Emirates) à fond dans le dernier kilomètre. Alaphilippe est tout de même parvenu à revenir sur lui, et le battre de deux secondes au sprint. Il s’agit de sa toute première victoire sur un Grand Tour, sa deuxième cette année après celle sur le contre-la-montre de Paris-Nice. Une belle revanche pour le coureur du Cher, privé de Tour de France pour cause de blessure au genou. « Je ne m’attendais pas à gagner l’étape aujourd’hui. C’était un peu compliqué, je ne me sentais pas super bien, mais je pense que c’est pour tout le monde pareil. On a fait un très bon début avec l’équipe. On est toujours devant. Je me disais que c’était un bon final pour moi. Après 35 kilomètres, on a décidé d’y aller avec Matteo Trentin. Je n’ai pas de mots. J’attendais ça depuis longtemps. C’est incroyable. C’est la troisième victoire de l’équipe, et ce n’est pas fini ! » a confié le vainqueur du jour à l’arrivée.

Contador et Froome tiennent leur rang

Parmi les favoris, seuls Christopher Frome et Alberto Contador ont tenu leur rang ce samedi. L’Espagnol a attaqué le premier et le Britannique est revenu petit à petit. Le duo est arrivé à 1’27 de Julian Alaphilippe, mais surtout avec 17 secondes d’avance sur Nibali, Aru, Chaves et Zakarin (Romain Bardet a encore perdu du temps et se retrouve 28eme à 9’24). Christopher Froome conforte donc un peu plus son maillot rouge. Dimanche, l’étape sera toute plate pendant 130km, avant un col de 2eme catégorie puis la montée finale de l’Alto de Puig Llorença (1ere catégorie).



TOUR D'ESPAGNE

Classement de la 8eme étape (Hellin - Xorret de Cati, 199,5km) - Samedi 26 août 2017

1- Julian Alaphilippe (FRA/Quick Step Floors) en 4h37'55

2- Jan Polanc (SLO/UAE Emirates) à 2"

3- Rafal Majka (POL/Bora-Hansgrohe) à 2"

4- Serge Pauwels (BEL/Dimension Sata) à 26"

5- Nelson Oliveira (POR/Movistar) à 28"

6- Michel Kreder (PBS/Aqua Blue Sport) à 32"

7- Maxime Monfort (BEL/Lotto Soudal) à 32"

8- Bart de Clercq (BEL/Lotto Soudal) à 34"

9- Alberto Losada (ESP/Katusha-Alpecin) à 37"

10- Emanuel Buchmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 1'04

...



Classement général (après 8 étapes sur 21)

1- Chris Froome (GBR/Sky) en 32h26’13’’

2- Esteban Chaves (COL/Orica-Scott) à 28"

3- Nicolas Roche (IRL/BMC) à 41"

4- Vincenzo Nibali (ITA/Bahrain-Merida) à 53"

5- Tejay Van Garderen (USA/BMC) à 58"

6- Fabio Aru (ITA/Astana) à 1'06

7- David De La Cruz (ESP/Quick-Step Floors) à 1'08

8- Adam Yates (GBR/Orica-Scott) à 1'18

9- Michael Woods (CAN/Cannondale-Drapac) à 1'41

10- Ilnur Zakarin (RUS/Katusha-Alpecin) à 1'57

…

28- Romain Bardet (FRA/AG2R-La Mondiale) à 9'24

...