Tour d'Espagne 2020 : Pas de place pour l'équipe de Mathieu van der Poel

« L'objectif, c'est les Jeux Olympiques. Tokyo est mon rêve, mais après ça, faire un Grand Tour sera un nouveau et gros challenge. Je veux faire la Vuelta », a récemment déclaré Mathieu van der Poel à la chaîne belge Sporza. Le message a bien été reçu par Javier Guillén... mais le patron du Tour d’Espagne a confirmé au site néerlandais WielerFliets qu’inviter l’équipe Corendon-Circus, à laquelle appartient le petit-fils du regretté Raymond Poulidor, n’était pas faisable en 2020. La faute en revient au règlement UCI concernant les équipes présentes au départ des Grands Tours. « Je n’ai que deux invitations et il y a trois équipes Continental Pro espagnoles donc il est quasiment impossible d’inviter Corendon-Circus », assure le patron de la Vuelta. En effet, l’UCI limite le peloton des Grands Tours à 22 équipes de huit coureurs. Or, 19 de ces places sont réservées aux équipes du World Tour, auxquelles va se greffer l’équipe Cofidis dès 2020. De plus, les organisateurs sont désormais contraints de réserver une de leurs trois invitations à la meilleure équipe Continental Pro la saison précédente, c’est à dire Total Direct Energie.

Guillén : « Presque impossible d’inviter Mathieu van der Poel »

La formation dirigée par Jean-René Bernaudeau a récemment confirmé qu’elle n’utiliserait pas cette invitation pour le Giro mais assure qu’elle sera au départ de la Vuelta. « Cela signifie que je n’ai que deux invitations encore disponibles alors qu’il y a trois équipes espagnoles qui nous implorent de participer à la Vuelta, Caja Rural-Seguros RGA, Fundacion-Orbea et Burgos-BH, confirme Javier Guillén. Nous allons être contraints d’en décevoir une tout en maintenant notre philosophie de promouvoir le cyclisme espagnol. » Une situation qui va contraindre les organisateurs à répondre par la négative à la demande du Néerlandais. « Je suis très honoré qu’un coureur de classe mondial comme Mathieu van der Poel veuille participer au Tour d’Espagne, assure le patron de la Vuelta. Non seulement il est une énorme star du cyclisme moderne mais c’est aussi un coureur offensif. Mais c’est très compliqué, il sera presque impossible d’inviter l’équipe de Mathieu van der Poel. » Une situation qui pourrait contraindre le Néerlandais, qui veut rester fidèle à son équipe, à changer d’air pour rallier une formation World Tour à l’horizon 2021.