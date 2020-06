Movistar : Valverde et Mas co-leaders sur le Tour de France

Dans un peu moins de deux mois, la saison cycliste va reprendre, et les équipes ont eu le temps de revoir leurs plans durant la pandémie de coronavirus. Du côté de l’équipe Movistar, souvent raillée pour son manque de victoires dans les Grands Tours alors qu’elle avait de nombreux coureurs taillés pour les courses de trois semaines (Alejandro Valverde, Mikel Landa et Nairo Quintana l’an passé sur le Tour de France, par exemple) a dévoilé ce mercredi ses leaders pour les Grands Tours 2020. Le vétéran Alejandro Valverde (40 ans) et le jeune Enric Mas (25 ans), arrivé cet été de l’équipe Deceuninck-Quick Step, seront co-leaders sur le Tour de France (29 août – 20 septembre) et la Vuelta (20 octobre – 8 novembre).

Valverde vise aussi les Mondiaux

De son côté, Marc Soler (26 ans), vainqueur de Paris-Nice 2018 mais qui a du mal à confirmer depuis, sera pour la première fois leader sur un grand Tour, en l’occurrence le Tour d’Italie (3-25 octobre). Il rêve de succéder à Richard Carapaz, vainqueur l’an dernier sous les couleurs de Movistar (alors que Mikel Landa était le leader désigné). Alejandro Valverde espère ensuite disputer les Mondiaux d’Aigle-Martigny (Suisse), dont la course en ligne se déroulera une semaine après l’arrivée du Tour de France. Sur un parcours annoncé très difficile, l’Espagnol rêve de revêtir le maillot arc-en-ciel, comme en 2018 à Innsbruck.