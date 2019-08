L'étape pour Herrada, le maillot pour Teuns

Les attaquants ont encore été récompensés ce jeudi lors de la 6e étape de la Vuelta, à Ares del Maestrat, où Jésus Herrada s'est imposé. Le grimpeur espagnol de la Cofidis, membre d'une échappée de 11 coureurs, s'est imposé devant le Belge Dylan Teuns (Bahrain-Merida), qui, moins de deux mois après sa victoire à la Planche des Belles filles sur le Tour de France, s'empare cette fois du maillot rouge de l'épreuve.

Deux Français terminent dans le Top 5 de l'étape, Dorian Godon (3e) et Bruno Armirail (5e).

Du côté des favoris, seul le Slovène Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) a bougé dans la dernière ascension pour grignoter une poignée de secondes. Miguel Angel Lopez et la formation Astana ont contrôlé le tempo du peloton, et donc choisi de laisser la tunique de leader à un coureur qui ne vise pas la victoire finale, Teuns. La journée a toutefois été marquée pas les abandons sur chute de deux coureurs bien placés au général, Rigoberto Uran (EF-Educations First) et Nicolas Roche (Sunweb).