Le calendrier complet et définitif de 2020 est sorti

2020 UCI International Road Calendar | Update



Men's and Women's races for the following classes: UCI ProSeries, Class 1, Class 2, UCI Nations' Cup, Under-23, Junior categories, and criteriums.



More info 🔗 https://t.co/bCsP6HG1v2 pic.twitter.com/BT1OhNNFD7

19 épreuves non-World Tour en France

Il y a deux semaines, l’Union cycliste internationale avait dévoilé son très attendu calendrier de la saison World Tour 2020, complètement remodelé en raison de la pandémie de coronavirus. Les Fédérations nationales pouvaient ensuite demander des changements. L’UCI a dévoilé ce mardi son calendrier définitif, et il n’y a finalement pas de changement. Les courses World Tour se dérouleront bien aux nouvelles dates annoncées il y a deux semaines. A commencer par le Tour de France, qui aura lieu du 29 août au 20 septembre. Trois autres épreuves World Tour se dérouleront dans l’Hexagone :Reste désormais à trouver une date pour les championnats de France, qui ne figurent pas dans le calendrier, alors qu’ils auraient dû se dérouler le week-end avant le départ du Tour de France. La Fédération italienne a quant à elle obtenu de déplacer ses championnats nationaux le 31 octobre, mais cela signifie qu’ils auront lieu le même jour que le Tour de Lombardie, et en pleine Vuelta.En ce qui concerne les épreuves ne faisant pas partie du World Tour, la saison redémarrera le 2 juillet avec le Tour de Sibiu, en Roumanie, et se terminera le 8 novembre, avec le Tour d’Okinawa, au Japon. Dix-neuf épreuves se dérouleront en France : La Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi du 1er au 4 août, le Mont Ventoux Dénivelé Challenge le 6 août, le Tour de Savoie Mont Blanc du 5 au 8 août, le Tour de l’Ain du 7 au 9 août, le Tour du Limousin – Nouvelle Aquitaine du 18 au 21 août, le Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes le 24 août, le Grand Prix des Marbriers le 25 août, le Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine du 27 au 30 août, le Tour du Doubs le 6 septembre, le GP de Fourmies /La Voix du Nord le 13 septembre, le Grand Prix d’Isbergues / Pas de Calais le 20 septembre, le Crito’Star le 21 septembre, Paris – Camembert le 22 septembre, le Critérium Cycliste Professionnel du Grand Dole le 23 septembre, Paris – Chauny le 27 septembre, le Tour de Vendée le 4 octobre, Paris – Bourges le 8 octobre, Paris – Tours le 11 octobre, le Chrono des Nations le 18 octobre. Reste désormais à espérer que toutes ces courses puissent se dérouler, et si possible avec du public au bord des routes…