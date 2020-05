La Vuelta au Portugal, c’est non

"Il faut faire preuve de flexibilité"



Lors de l’officialisation du nouveau calendrier de cette saison 2020,on avait déjà appris que le Tour d’Espagne partirait du Pays basque et non plus des Pays-Bas en raison de la pandémie de coronavirus. Et qu’il débuterait le 20 octobre, soit cinq jours avant l’arrivée du Tour d’Italie, pour se terminer le 8 novembre.Et on sait désormais qu’il ne passera pas non plus chez son voisin portugais, comme c’était initialement prévu. "En raison de la situation exceptionnelle provoquée par la crise du Covid-19 et compte tenu de l'impossibilité de garantir les conditions optimales pour le bon déroulement de la course dans le pays,", peut-on lire dans un communiqué de l’organisation.. Dans une situation aussi exceptionnelle que celle que nous traversons, il faut faire preuve de flexibilité et d’ouverture d’esprit, et comprendre ce type de décisions et de changements", a déclaré Javier Guillen, le directeur de La Vuelta. On connaîtra dans "quelques semaines" le tracé des 15et 16étapes de ce Tour d’Espagne, qui devaient donc avoir lieu au Portugal.