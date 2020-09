Ineos : Le Giro ou la Vuelta pour Bernal ?

Les choses étaient claires pour l’équipe Ineos suite au reformatage du calendrier cycliste en raison de la pandémie de coronavirus : Egan Bernal devait faire le Tour de France, Geraint Thomas le Tour d’Italie et Chris Froome le Tour d’Espagne. Mais le Colombien n’a pas terminé la Grande Boucle, en raison de douleurs au dos, et la question de la suite de sa saison se pose. Bernal est rentré chez lui, à Monaco, et va passer des examens qui permettront de savoir s’il est en mesure de courir à nouveau cette saison, qui se termine dans cinq semaines. S’il reçoit le feu vert, quelle compétition privilégiera-t-il ? Evidemment, les organisateurs du Giro et de la Vuelta rêveraient de le voir sur la ligne de départ de leur compétition. « Je suis heureux d’avoir Geraint Thomas sur le Giro. Il a gagné le Tour il y a deux ans, a fini deuxième l’an dernier et a montré qu’il était en forme sur Tirreno-Adritico (2eme, ndlr). Mais s’il a un équipier de luxe, ce sera encore mieux », a déclaré à la télévision italienne Mauro Vegni, le patron du Giro, qui se déroulera cette année du 3 au 28 octobre.

Un trio Froome-Bernal-Carapaz sur la Vuelta ?

Mais quelques jours avant l’arrivée du Giro, partira la Vuelta, et le patron du Tour d’Espagne (20 octobre – 8 novembre) aimerait bien voir Egan Bernal au départ également : « Il a plusieurs options, mais c’est sûr qu’on aimerait beaucoup l’avoir. Cette année, nous avons trois étapes de moins, ça peut l’aider psychologiquement. Nous voulons toujours les meilleurs coureurs, donc nous espérons avoir Froome et Bernal », a déclaré Javier Guillen à Marca. Richard Carapaz, l’actuel meilleur grimpeur du Tour de France, sera également aligné sur la Vuelta, ce qui promet une sacrée bataille pour le leadership au sein d’Ineos si Bernal venait également, sachant que Froome, désigné depuis fin août pour ce Tour d'Espagne, n’est pas en grande forme et partira en fin de saison… Selon Cyclingnews, Egan Bernal pourrait également choisir de disputer les classiques ardennaises pour finir sa saison : la Flèche wallonne le 30 septembre, Liège-Bastogne-Liège le 4 octobre et l’Amstel Gold Race le 10 octobre. Quel que soit son choix, ce sera une grande première pour Egan Bernal, qui n’a encore jamais participé au Giro ni à la Vuelta, ni à aucune classique ardennaise.