Higuita l'emporte, Roglic tient bon

Sergio Higuita (Education First) a remporté jeudi la 18e étape de la Vuelta entre Comunidad de Madrid et Becceril de la Sierra, longue de 177 km. Après une chevauchée fantastique entamée dans l'avant dernière difficulté de la journée, le coureur colombien a résisté au retour du groupe emmené par le duo Primoz Roglic–Alejandro Valverde. Le maillot rouge slovène termine 2e et empoche 6 secondes de bonus, il devance au sprint le champion du monde espagnol. Les deux coureurs sont désormais séparés par 2 minutes 50 au général.

Le grand perdant de la journée se nomme Nairo Quintana. Le Colombien, qui avait fait la bonne opération hier, perd plus d’une minute sur la ligne, et rétrograde au 3e rang du classement général, à 3’31 du leader.

Demain les coureurs vont avoir une étape de transition entre Avila et Toledo (165 kms), avant le bouquet final samedi, lors de la dernière étape de montagne.