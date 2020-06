Groupama-FDJ : Le Tour d'Espagne ajouté au programme de Pinot et Gaudu

🎞 Vous avez adoré les aventures du duo @ThibautPinot / @DavidGaudu en 2019 ? Triple séance en 2020 ! pic.twitter.com/Kcl8HgK5Jm

Gaudu « peut-être une sorte d’électron-libre » sur la Vuelta

Thibaut Pinot aura droit à un programme 2020 chargé et riche en objectifs ! Le natif de Lure, qui a connu une deuxième moitié de saison 2019 blanche à la suite de son abandon en fin de Tour de France, sera bien présent sur le parcours d’une Grande Boucle dont le parcours très montagneux pourrait lui convenir. Pour se préparer avec le Grand Départ programmé le 29 août à Nice, le troisième et meilleur jeune du Tour de France 2014 sera également présent sur les routes du Critérium du Dauphiné, raccourci à cinq étapes du 12 au 16 août. Deux épreuves sur lesquelles il pourra compter sur son principal homme de main, David Gaudu. Mais le Tour de France ne sera pas le seul Grand Tour sur lequel ce duo sera aligné durant la saison. En effet, la formation Groupama-FDJ a confirmé que tant Thibaut Pinot que David Gaudu seront également alignés sur le Tour d’Espagne.Pour la première fois de sa carrière, le natif de Landivisiau va enchaîner deux Grands Tours sur une saison. La Vuelta, amputée de trois étapes et lancée le 20 octobre, viendra ainsi conclure le programme 2020 du Breton, largement influencé par le calendrier bouleversé par la crise sanitaire. « C’est une décision prise en concertation avec l’équipe, assure David Gaudu dans un entretien accordé au Télégramme de Brest. Comme je suis également susceptible d’être sélectionné en équipe de France pour les championnats du monde, l’enchaînement Tour de France, Mondiaux et classiques ardennaises pouvait faire beaucoup. On a donc choisi d’opter pour deux Grands Tours. C’était la bonne saison pour tenter cela. » S’il sera équipier de Thibaut Pinot sur le Tour de France, lui qui se dit « convaincu qu’il peut gagner le Tour de France », le Tour d’Espagne pourrait être sensiblement différent. « S’agissant du Tour d’Espagne, tout dépendra ce qui se sera passé sur le Tour. Je serai peut-être une sorte d’électron-libre, assure David Gaudu. Je vais encore prendre de l’expérience. » Ce qui sera inestimable pour un coureur auquel les observateurs président un bel avenir sur les courses de trois semaines.