Formolo arrête les frais

Et une victime de plus de la chute collective intervenue sur la Vuelta jeudi. Davide Formolo a renoncé à prendre le départ de la 7e étape entre Onda et Mas de la Costa ce vendredi, en raison de douleurs au bassin, a annoncé son équipe Bora-Hansgrohe. L’Italien avait pourtant réussi à terminer la course jeudi.

Le grimpeur transalpin de 26 ans est le cinquième coureur à jeter l’éponge à la suite de cette chute, après notamment Rigoberto Uran (EF Education First), et l’ex-porteur du maillot rouge de leader Nicolas Roche (Sunweb).

La formation allemande, dont le champion d’Italie était l’un des leaders, va maintenant entièrement se reposer sur Rafal Majka pour une place au général.

UPDATE #LaVuelta19



Unfortunately @davideformolo won’t start @lavuelta today.



Davide was able to finish yesterday’s stage after the crash, but was suffering from pain in the right side of his pelvis & this did not improve overnight.



Speedy recovery Formolino! We will miss you! pic.twitter.com/4CF0bqBVJW