Astana-Premier Tech : Vlasov non partant

@lavuelta

Due to the consequences of a bad crash three days ago and because of the pain he still suffers of, the medical staff of the team decided to stop @ale_vlasov here, so the rider won't start today's Stage 20.







— Astana – Premier Tech (@AstanaPremTech) September 4, 2021

Un cinquième abandon pour Astana-Premier Tech sur la Vuelta

Le Tour d’Espagne se terminera sans Aleksandr Vlasov. Le leader d’Astana-Premier Tech a été déclaré non partant ce samedi matin avant la vingtième et avant-dernière étape du dernier Grand Tour de l’année entre Sanxenxo et Mos. «, le staff médical de l'équipe a décidé d'arrêter Aleksandr Vlasov. Le coureur ne prendra pas le départ de la 20e étape aujourd'hui. » Une issue devenue inévitable tant le principal protagoniste lutte sur son vélo depuis mercredi, à l’occasion de la 17eme étape, quand il a chuté fortement sur une route mouillée en descente. Il avait alors pu remonter sur son vélo en serrant les dents mais sa formation faisait déjà état, au soir des faits, des traces laissées par cette chute sur le coureur qui portera le maillot de Bora-Hansgrohe à partir de 2022.« Après une mauvaise chute,», annonçait l’équipe kazakhe. Le champion de Russie 2019, quatrième du dernier Giro, était dans le coup pour le top 10 du classement général avant sa chute mais il avait perdu plusieurs places depuis. Il pointait même au 34eme rang avec plus d’une heure et demie de retard sur Primoz Roglic avant les deux dernières étapes. Astana-Premier Tech n’est pas épargnée sur ce Tour d’Espagne. Avant son leader, quatre coureurs ont jeté l’éponge depuis le départ de Burgos le 14 août, à savoir Oscar Rodriguez, Alex Aranburu, le champion d’Espagne Omar Fraile et plus récemment, le vétéran Luis Leon Sanchez.