Cavendish égale Merckx ! Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) est imbattable et la domination de son équipe sur ce Tour de France 2021, décidément insolente. Déjà vainqueur des trois premiers sprints massifs, l'explosif coureur britannique de 36 ans qui avait envisagé l'année dernière, alors en fin de contrat sous les couleurs de l'équipe Bahrain-McLaren, de prendre sa retraite au même titre qu'il n'était pas prévu à l'origine qu'il participe à cette 108eme édition de la Grande Boucle, a remporté un quatrième succès ce vendredi sur la ligne d'arrivée de Carcassonne, où il a devancé son propre coéquipier et dernier lanceur Michael Morkov. C'est dire comme l'équipe Deceuninck-Quick Step, auteur d'un doublé lors de cette 13eme étape, écrase toute rivalité. Vendredi, Cavendish, comme il l'avait fait en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2016, a remporté sa quatrième victoire d'étape (il avait terminé avec cinq victoires en 2010 et 2011, six en 2009). Pourtant, si Morkov ne s'était pas rassis sur sa selle et n'avait pas ralenti à l'approche de la ligne, c'est très certainement le Danois qui l'aurait emporté et aurait privé son coéquipier de cette 34eme victoire qui lui permet d'égaler le record du légendaire Eddy Merckx.

Encore deux possibilités pour Cavendish



Le "Cav" refuse d'être comparé au "Cannibale". En revanche, il ne peut pas nier qu'il est assurément officiellement depuis cette année le meilleur sprinteur de tous les temps. Son nouveau récital, vendredi, en atteste. L'homme de l'Ile de Man s'est battu, quitte à donner des coups d'épaule (ou de tête), pour conserver la roue de Morkov jusqu'à 25 mètres de l'arrivée. Un temps enfermé, il n'a connu aucun problème là non plus pour réussir à se dégager et à rester à bord du train d'enfer du Wolfpack. Mis sur orbite dans des conditions assez inimaginables une nouvelle fois et lancé à pleine vitesse, le maillot vert n'avait plus qu'à faire parler sa puissance pour décrocher cette quatrième victoire qui lui permet d'entrer dans l'histoire du Tour. Il n'est plus qu'à un succès d'effacer Merckx des tablettes et il reste deux étapes qui pourraient potentiellement se terminer au sprint. La 35eme n'est pas loin.







CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE FRANCE 2021

13eme étape - Nîmes - Carcassonne (219,9 km) - Vendredi 9 juillet 2021

1- Mark Cavendish (GBR/Deceuninck-Quick Step) en 5h04'29”

2- Michael Morkov (DAN/Deceuninck-Quick Step) mt

3- Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) mt

4- Ivan Garcia Cortina (ESP/Movistar) mt

5- Danny van Poppel (PBS/Intermarché-Wanty-Gobert) mt

6- Alex Aranburu (ESP/Astana-Premier Tech) mt

7- Christophe Laporte (FRA/Cofidis) mt

8- André Greipel (ALL/Israel Start-Up Nation) mt

9- Magnus Cort (DAN/EF Education-Nippo) mt

10- Jasper Stuyven (BEL/Trek-Segafredo) mt

...



Classement général après 13 étapes (sur 21)

1- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) en 52h27'12”

2- Rigoberto Uran (COL/EF Education-Nippo) à 5’18’’

3- Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 5’32’’

4- Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 5’33’’

5- Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 5’58’’

6- Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 6’16’’

7- Alexey Lutsenko (KAZ/Astana-Premier Tech) à 6’30’’

8- Enric Mas (ESP/Movistar) à 7’11’’

9- Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 9’29’’

10- Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 10’28’’

...