Van der Poel : "Nous verrons si je quitte le Tour lundi..."



🚨 🇳🇱 @mathieuvdpoel will not be at the départ of the 9th stage!

🚨🇳🇱 @mathieuvdpoel ne prendra pas le départ de la 9ème étape !#TDF2021 pic.twitter.com/liTTiDWKSC



— Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2021

Alpecin-Fenix (BEL)

101. Mathieu van der Poel (PBS)

Quitter ce Tour de France auquel il participe pour la première fois de sa vie en cours de course pour mettre toutes les chances de son côté dans l'optique de l'épreuve de VTT des Jeux Olympiques de Tokyo. Mathieu van der Poel avait toujours eu ce plan en tête. Toutefois, à force d'entendre le Néerlandais évoquer le contraire - à savoir qu'il pourrait finalement aller au bout de cette première Grande Boucle pour lui - puis brouiller de nouveau les pistes, peut-être d'ailleurs sans le faire délibérément,D'autant que le maillot jaune, qu'il avait endossé dès la 2eme étape (ce que "Poupou" n'avait jamais réussi à faire, lui, de toute sa carrière) et qu'il portait toujours samedi matin au départ de la 1ere étape alpestre, semblait lui avoir donné envie de différer son planning initial et de voir plus loin dans cette 108eme édition. La perte de sa tunique, samedi entre Oyonnax et Le Grand Bornand, semble avoir permis à "VDP" d'y voir plus clair. Et de prendre sa décision définitive.Après l'arrivée de cette première étape de montagne, qu'il a terminée en 44eme position à près de 22 minutes du vainqueur, le leader de l'équipe Alpecin-Fenix, relégué à la 23eme place du classement général,"J'aimerais bien aller à Paris, mais à Tignes, lors de la journée de repos, nous verrons si je quitte le Tour", a lâché le vainqueur de la 2eme étape, en"J'ai vécu une bonne semaine et je ne veux pas me forcer", avait d'ailleurs ajouté le quadruple champion du monde de cyclo-cross, qui visera la médaille d'or le 26 juillet prochain à Tokyo, conscient depuis le début qu'il ne pourrait pas terminer son premier Tour de France pour avoir une chance de remporter le titre olympique en VTT. Finalement, le Néerlandais n'a même pas attendu lundi et la journée de repos."Je n'ai jamais eu pour objectif de jouer le classement général, ça a été une semaine formidable pour l'équipe comme pour moi. Nous avons gagné des étapes (deux), porté le maillot jaune pendant six jours. C'est mon premier Grand Tour et je pense que nous pouvons en être très fiers. Mais, malheureusement, je ne prendrai pas le départ aujourd'hui (dimanche). Nous avons décidé que c'était la meilleure décision pour nous pour pouvoir nous focaliser sur les Jeux Olympiques dès maintenant", a expliqué van der Poel au micro de France 3 avant de s'éclipser., non-partant 9eme étape102. Silvan Dillier (SUI)103. Tim Merlier (BEL)104. Xandro Meurisse (BEL)105. Jasper Philipsen (BEL)106. Jonas Rickaert (BEL)107. Kristian Sbaragli (ITA)108. Petr Vakoc (RTC)