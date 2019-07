Van Aert, vainqueur au sprint à Albi

Victoire de Wout Van Aert ce lundi au terme de la 10e étape du Tour de France, disputé sur 217.5 km entre Saint-Flour et Albi.

Première victoire pour sa première participation sur le Tour de France pour le coureur Jumbo-Visma. Au classement général, bouleversement derrière Julian Alaphilippe (Deuceninck-Quick Step), désormais suivi de Geraint Thomas (Ineos) et Egan Bernal (Ienos).

Victime d’une cassure du peloton, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) est expulsé du podium.

Victory for @WoutvanAert as he imposes himself on the final sprint of this incredible stage!



Wout Van Aert s'impose au sprint d'un cheveu et au terme d'une étape folle !#TDF2019 pic.twitter.com/8chfD5y1JS